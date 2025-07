El experimentado periodista deportivo se emocionó en plena conferencia de prensa, en Porto Alegre, tras la clasificación de Alianza Lima ante Gremio por Copa Sudamericana. El equipo de Gorosito hizo historia, ya que empató 1-1 de visita y dejó fuera de los octavos de final al favorito del torneo. De este modo, se une a la selecta lista de clubes peruanos que eliminaron a elencos brasileños.

Mr. Peet asistió al Arena Do Gremio para alentar al popular equipo de La Victoria. Posteriormente, en plena conferencia de prensa, el narrador agradeció al entrenador Néstor Gorosito por la hazaña ante el excampeón de la Copa Libertadores. Asimismo, no pudo contener su emoción al cubrir el histórico cotejo por Copa Sudamericana.

¿Qué le dijo Mr Peet a Gorosito tras la histórica clasificación de Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El reconocido comunicador tuvo la oportunidad de preguntar en en conferencia de prensa de la Conmebol Sudamericana. "Profesor Gorosito, buenas noches, todavía emocionado y la verdad no me arrepiento de las veces que le ha dado las gracias, por momentos el equipo demostró y lo voy a repetir, porque es su frase, hoy por momentos el equipo le quitó la pelota a Gremio y jugó a la pelota, jugando a la pelota lo empatamos, no de una pelota detenida, jugando al fútbol como a usted le gusta. Primero gracias y después cuéntele a la gente para qué está este equipo de ‘Pipo’ Gorosito”, enfatizó un conmovido Mr Peet luego de los Playoffs de la Sudamericana.

¿Cuánto ganó Alianza por pasar a octavos de la Copa Sudamericana?

Pasar a octavos de final le generó un gran ingreso a Alianza Lima. La institución blanquiazul se embolsó un nuevo premio de 600 mil dólares, de acuerdo al esquema de repartición de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: El millonario premio que Alianza Lima ganó tras eliminar a Gremio de Porto Alegre y avanzar a octavos de final de Copa Sudamericana

¿Cuándo juega Alianza por los octavos de la Copa Sudamericana?

Después de dejar en el camino a Gremio en su casa, Alianza Lima se enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido de ida entre ambos equipos se llevará a cabo entre el 12 y 14 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.