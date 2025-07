Mr. Peet comentó sobre lo que realmente pasó en las afueras del estadio Arena do Gremio. | Foto: composición LR/Latina/Instagram

Mr. Peet comentó sobre lo que realmente pasó en las afueras del estadio Arena do Gremio. | Foto: composición LR/Latina/Instagram

Luego de la histórica clasificación de Alianza Lima a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, analizó en su canal de YouTube las principales fortalezas del cuadro 'blanquiazul' para seguir en competencias internacionales. No obstante, en un hecho totalmente aislado de la gesta del equipo victoriano, el reconocido periodista deportivo contó una insólita experiencia que vivió afuera del estadio Arena do Grêmio.

La revisión protocolar de la Policía Federal de Brasil a Mr. Peet previo al partido entre Gremio y Alianza Lima

El periodista deportivo relató que viajó junto a un grupo de hinchas 'blanquiazules' para vivir la experiencia en el Arena do Gremio. Durante su estadía, narró cada momento de la histórica clasificación del cuadro íntimo, desde la previa hasta el final del encuentro. Sin embargo, lo que nadie esperaba ocurrió después del partido: un grupo de policías brasileños lo detuvieron en plena vía pública. Ante este hecho, el comunicador respondió lo siguiente: ''Es parte del protocolo, son las leyes en Brasil. Puede parecer un exceso, pero para mí no me parece. Nos intervinieron porque fuimos con buses lleno de hinchas y por obvias razones la Policía Federal hace su trabajo. Nos revisaron para saber si teníamos objetos prohibidos'', sostuvo.

El comunicador también ha salido a desmentir ciertos rumores donde afirmaban que había cometido algún delito en condición como extranjero. Por ello, negó absolutamente toda información falsa sobre el suceso y calmó el ambiente con un mensaje que generó bastante tranquilidad: ''La gente ha especulado algunas versiones, pero aquí estamos. Felices y contentos'', recalcó.

La seguridad en Brasil como una prioridad

Asimismo, el propio Mr. Peet también se refirió a la rigurosidad con la que la Policía Federal aplica las medidas en el gigante sudamericano para garantizar su cumplimiento: "En Brasil son implacables para cumplir con las normas. Además, éramos visitantes, ¿qué podíamos hacer? Hay que ponerse boca a boca con un agente y verás cómo te va", sentenció.