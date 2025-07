Universitario se estrena en el Torneo Clausura ante Comerciantes Unidos

Universitario de Deportes quiere seguir derecho su carrera hacia el tricampeonato. Luego de ganar el Torneo Apertura, el cuadro de Jorge Fossati rápidamente se mete de lleno en el Clausura y esta noche sale con su mejor once para enfrentar a Comerciantes Unidos en el estadio Monumental (9:00 p.m.).

El estratega uruguayo no realizará mayores variantes en su once, ya que también viene planificando lo que será el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Lima, programado para el próximo jueves 14 de agosto (7:30 p.m.). Sebastián Britos se mantendrá en el arco y la línea de tres no sufrirá mayores variaciones en referencia al partido contra Los Chankas: Aldo Corzo, Gustavo Dulanto y Matías Di Benedetto serán los encargados de aguantar los ataques cutervinos. En el mediocampo estarán Rodrigo Ureña, quien tiene una propuesta del Club Tijuana de México y su futuro se definirá en las próximas horas. Luego estarán Martín Pérez Guedes, César Inga, Jairo Concha y Andy Polo. En ataque continuarán Edison Flores y Álex Valera.

¡Gracias, Ferrari!

En tanto, Jean Ferrari renunció a la administración temporal de Universitario de Deportes la cual asumió desde el 2021. Bajo su mandato, logró el bicampeonato nacional de la Liga 1, ganando cuatro torneos cortos consecutivos: Clausura 2023, Apertura 2024, Clausura 2024 y Apertura 2025 (récord nacional).

También destaca el título de la Liga Femenina 2023, así como los subcampeonatos de este mismo certamen en 2021 y 2024. De la misma forma, el título nacional de futsal en la temporada 2024 aparece como otro de sus logros.