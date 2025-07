El miércoles 16 de julio, el Estadio Alejandro Villanueva fue escenario de los playoffs de la Copa Sudamericana, donde Alianza Lima hizo la tarea y venció por 2-0 al Gremio de Porto Alegre, a quién volverá a enfrentarse la próxima semana para definir su pase a octavos de final. La importante victoria no solo fue celebrada por los jugadores, sino también por los hinchas que acudieron al ‘Matute’.

Durante una conferencia de prensa, el DT del club íntimo dio su análisis sobre el compromiso, destacando el rendimiento colectivo de todo su plantel. A pesar del positivo resultado, Néstor Gorosito recalcó que esto aún no ha terminado, pues queda pendiente el partido de vuelta en Brasil, que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de julio. Por ello, pidió mantener la calma.

“El rendimiento ha sido muy bueno, de todos. No hay uno en particular. Nosotros trataremos de hacer lo mismo que hacemos acá en la cancha de Boca, de Libertad, São Paulo y Talleres. Algunos partidos no nos han salido bien, pero tenemos las herramientas para poder hacerlo. Sin embargo, todavía nos faltan 90 minutos, así que hay que tener los pies en la tierra”, sostuvo.

Néstor Gorosito destaca triunfo de Alianza ante Gremio

El popular ‘Pipo’ resaltó la importancia de esta nueva victoria. El técnico recordó que Alianza Lima llevaba muchísimos años sin ganarle a un equipo brasileño en condición de local, por lo que señaló que su plantel está marcando historia.

“Hace 38 años que Alianza Lima no gana un partido así de local, lo había hecho, pero en el Estadio Nacional. Durante toda la historia, solo dos veces se le ha ganado a un equipo brasileño. Así que el plantel sigue haciendo historia y las felicitaciones para todo el grupo”, añadió.

¿Qué necesita Alianza Lima ante Gremio para clasificar?

Con el marcador global 2-0 a su favor hasta ahora, a Alianza le basta con empatar, e incluso perder por un gol, para mantener su ventaja y clasificar a los octavos de final. En caso de caer por dos tantos, deberá ir a una ronda de penales y debe evitar por todos los medios una goleada en contra para no quedar eliminado.