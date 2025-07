Alianza Lima derrotó a Gremio de Brasil y se acerca a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¡La fiesta del pueblo! En una noche que los hinchas nunca olvidarán, Alianza Lima demostró que está para grandes cosas en la Copa Sudamericana y derrotó 2-0 al Gremio de Porto Alegre por los ‘play-off’ ida. Gaspar Gentile y Eryc Castillo se encargaron de hacer delirar a toda la gente que llegó en masa al estadio de Matute.

Desde el arranque el elenco íntimo intentó hacer daño con Castillo, quien fue el hombre más peligroso y por momentos la gente en el recinto de La Victoria recordó lo que hizo la noche del 18 de febrero de 2010 Wilmer Aguirre en la goleada 4-1 ante Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores. Sus desbordes eran siempre un dolor de cabeza para la defensa brasileña. Sobre los 16 minutos el ecuatoriano metió un zurdazo que el golero de Gremio apenas pudo mandar al tiro de esquina con su pierna.

Luego llegó la lesión de Alan Cantero, quien salió del campo entre lágrimas. En su reemplazo ingresó Sergio Peña, hombre con amplio recorrido y experiencia que fue clave en este triunfo. Gremio no podía tener el balón y el elenco aliancista era el absoluto dominador.

Paolo Guerrero asustó con un buen cabezazo tras centro de Peña y otra vez Castillo tuvo el primero en sus pies con un remate que el defensa Igor Serrote llegó a cerrar y evitar la caída de su arco. Gaibor también lo intentó a través de un tiro libre. El empate sin goles no se movió durante la primera mitad y quedaron amargas sensaciones en los blanquiazules, que merecieron mejor suerte.

Para el inicio del complemento no había situaciones claras, hasta que el técnico Néstor Gorosito mandó al campo de juego a Gaspar Gentile, autor del 1-0. Castillo desbordó y habilitó a Piero Cari para meter un remate que fue bien bloqueado. En el rebote Guerrero intentó de cabeza, pero tampoco pudo, hasta que Gentile (58’) puso su canilla y empujó el esférico para así desatar la locura.

La ventaja no tardaría y Peña lanzó un excelente pase para Castillo (61’), que con fuerza y velocidad dejó en el piso a su marca para amagar y meter un buen remate cruzado que se clavó al fondo. Pese a buscar ampliar la ventaja, el 2-0 no se movió y Alianza está motivado para el partido de vuelta a jugarse el próximo miércoles en el Arena do Gremio (7:30 p.m.).