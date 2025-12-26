Mercado de fichajes de la Liga Femenina de Perú: así se refuerzan los clubes para la próxima temporada
Tal como ocurre con los participantes de la Liga 1, algunos equipos que disputarán el campeonato femenino 2026 ya se van 'armando' para pelear por el título.
La Liga Femenina 2025 terminó con el bicampeonato de Alianza Lima tras vencer en la gran final a Universitario. Tras el cierre de esta temporada, algunos clubes que disputarán la próxima edición del campeonato femenino ya empezaron a 'mover' sus fichas en el mercado de pases a fin de realizar una mejor campaña.
De todos estos, el que más anuncios ha realizado, entre altas, bajas y renovaciones, es Sporting Cristal. El cuadro rimense solo pudo llegar hasta semifinales del Torneo Apertura y Clausura, por lo cual está apostando por varios refuerzos.
Alianza Lima
Por el momento, las íntimas solo han confirmado la salida de la mediocampista Mía León, quien jugará en el Cruz Azul de México.
- Altas: -
- Bajas: Mía León
- Renovaciones: -
Universitario
El conjunto crema dejó ir al técnico Andrés Usme y a su hermana, la delantera Catalina Usme. En reemplazo del estratega llegó el chileno Carlos Véliz y la defensa uruguaya 'Fefa' Lacoste acaba de regresar al club.
- Altas: Carlos Véliz (DT), Stephanie Lacoste
- Bajas: Andrés Usme (DT), Catalina Usme, Yoselin Miranda (retiro)
- Renovaciones: -
Sporting Cristal
El elenco celeste mantendrá a la mayoría de su plantel, pero también tendrá varias bajas. En cuanto a sus fichajes, incorporará a tres brasileñas y dos exjugadoras de la institución regresan.
- Altas: Alessia Sanllehi, Tamara Alves, Thayla Sousa, Giovana Soares, Jhosely Gamarra
- Bajas: Danna Lambraño, Karol Murcia, Zuly Carlos, Sabrina Ramírez, Steffany Otiniano, Erica Correa, Ester Díaz, Luisana Pastrano, Bárbara Mori, Thais Izquierdo
- Renovaciones: Fabiana Oribe, Ana Iraha, Rubí Acosta, Gabriela García, Angie Tomateo, Anaís Vilca, Olenka Gutiérrez, Melanny Mondaca, Milena Tomayconsa, Alison Buitrón, Yormary Álvarez, Rihanna Requena, Kiara Larrea, Naicha Urbina, Fernanda Lizárraga.
FBC Melgar
- Altas: -
- Bajas: -
- Renovaciones: Raquel Bilcape.
Defensores del Ilucán
- Altas: Kely Bueno, Rocío Requejo
- Bajas: -
- Renovaciones: Sheyla Sánchez, Dianely Dávila.
¿Qué clubes jugarán la Liga Femenina 2026?
Con los descensos de Real Áncash y César Vallejo, así queda conformada la lista de clubes participantes de la Liga Femenina 2026.
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Carlos A. Mannucci
- FBC Melgar
- FC Killas
- Defensores del Ilucán
- Flamengo FBC
- Biavo FC
- UNSAAC
- CD Yanapuma (ascendido)
- Atlético Andahuaylas (ascendido).