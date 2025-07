Alianza Lima vivió una noche mágica en Matute. Por la ida de los playoffs en la Copa Sudamericana 2025, el equipo íntimo se impuso de forma contundente a Gremio de Porto Alegre en un partido que sirvió para ver en acción a dos de los fichajes realizados en el reciente mercado de pases: Gaspar Gentile y Sergio Peña.

Si bien el exjugador de Cienciano se llevó la mayoría de los elogios por su gol para el 1-0 parcial, el volante de la selección peruana también destacó al ingresar en un momento complicado, pues saltó a la cancha apenas a los 23 minutos de juego por la lesión de Alan Cantero. No obstante, la responsabilidad no le pesó al '10' íntimo, quien terminó siendo una de las figuras del encuentro.

¿Qué dijo Sergio Peña tras volver a jugar con Alianza Lima?

Al final del partido, Peña compartió sus buenas sensaciones por la gran victoria que acerca a su equipos a los octavos de final del torneo. "Me sentí bien. Era el debut que me esperaba. Alianza tiene un gran equipo, esa fue una de las razones para yo decidir volver a Perú. Jugar en Alianza era la única opción que tenía si venía a Perú. Así que muy feliz por el resultado y por adaptarme rápido al grupo", declaró para DSports.

El mediocampista agregó que se estuvo preparando a conciencia para rendir de la mejor manera con la escuadra íntima. "He estado de vacaciones mucho tiempo, pero entrenando por mi cuenta. Sabía que tenía la posibilidad de venir a Alianza Lima, así que me preparé. Quería volver con buen ritmo, mentalmente bien, y es lo que he hecho. He llegado en un gran momento y estoy feliz de regresar", sostuvo.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Gremio se disputará el miércoles 24 de julio, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el Arena do Gremio. Para clasificar, a los blanquiazules les basta con empatar e incluso perder por un tanto de diferencia.