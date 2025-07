Emelec de Christian Cueva afronta un momento complicado en la temporada. Luego de perder 2-0 frente a LDU de Quito y quedar en zona de descenso de la LigaPro de Ecuador, se pudo conocer que el conjunto eléctrico tomó una serie de medidas: despidió a su director deportivo y a la gerente administrativa de la institución.

La salida del uruguayo Miguel Falero fue la que más sorprendió a los aficionados del 'Bombillo', pues su rol fue determinante para cerrar los recientes fichajes de los peruanos Cueva y Alfonso Barco.

Emelec despide a persona clave en fichaje de Cueva

La prensa ecuatoriana indicó que Falero, quien recién asumió la dirección deportiva en mayo pasado, no fue el único en abandonar la institución. "Ahora, en un abrir y cerrar de ojos, Jorge Guzmán y compañía desistieron de sus servicios. A la espera de una explicación oficial por parte de las autoridades, Falero ya se despidió del plantel. “Sueldo elevado”, le dijeron off the record a Olé sobre esta salida", sostuvo el Diario Olé.

"En paralelo, también se marchó Rossy Gómez, quien se desempeñaba como Gerente Administrativa del club, y quien días anteriores fue muy elogiada por su gestión para cancelar las inhibiciones", agregaron.

¿Cuándo vuelve a jugar Christian Cueva con Emelec?

El próximo partido de Emelec será el domingo 20 de julio frente a Mushuc Runa por la fecha 21 de la LigaPro de Ecuador. El duelo se encuentra programado para las 3.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) en el Estadio George Capwell.

El equipo del peruano Christian Cueva tiene la obligación de ganar para escapar de los últimos lugares. Actualmente, se ubica en el puesto 14 con solo 22 unidades.