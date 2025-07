Antonio Rizola lideró a Perú en la Copa América de Vóley 2025. El sexteto nacional brilló en el torneo continental disputado en Brasil e incluso derrotaron a las locales luego de 32 años. El camino no fue sencillo, ya que en el debut perdieron 3-0 con las olímpicas de Argentina. Sin embargo, tuvieron la fuerza suficiente para levantarse y escribir con tinta indeleble una nueva página en el voleibol peruano.

El segundo deporte más visto en el país, luego del fútbol, volvió a sonreír y despertó la ilusión en diversos fanáticos. Los peruanos ya estaban cansados de tantas derrotas y decepciones como el Preolímpico 2020, Campeonato Sudamericano 2021, Copa Panamericana 2022 y el fatal Torneo Preolímpico 2024. El experimentado DT conversó en exclusiva con La República, tras ganar la medalla de plata.

- ¿Esperabas este histórico resultado en la Copa América de Vóley?

- La verdad fue una una sorpresa muy buena para nosotros e incluso yo mismo no esperaba que el equipo pudiera tener esta reacción tan positiva como hemos tenido en ese torneo. Conseguimos la medalla de plata y Perú lució bien. Fue un gran trabajo colectivo de toda la selección peruana de voleibol.

-¿Fue clave debutar con Argentina?

- El orden de los partidos era complicado para nosotros, pues el en el primer duelo de arranque nos tocó con el adversario más difícil de todos. Sin embargo, yo creo que nos benefició debutar con las 'Panteras'. La verdad, uno no podía pensar en ganar por las condiciones que está Argentina, ya que era la base de los Juegos Olímpicos. De todas formas, sin tener tanto rodaje como ellas, dimos pelea y nos llenó de tranquilidad para mejorar ante Brasil.

- ¿Cuál fue el secreto para derrotar a Brasil en la Copa América?

- La derrota ante la favorita Argentina nos convenció que podíamos jugar mejor contra Brasil. El equipo respondió muy bien a las determinaciones tácticas. Además, la unión fue un punto clave en el torneo. Ellas entendieron la metodología de trabajo y la valorización táctica para un juego de alto nivel. Todas las acciones tienen una función táctica por detrás. Sin embargo, el triunfo que más disfrutamos fue contra Chile. Muchas se cobraron una especie de revancha por la inédita derrota en el Sudamericano 2023 y en campeonato de menores.

- ¿Cómo convenció a Ángela Leyva para vuelva a la selección peruana de vóley?

- Ángela jamás jugó conmigo, fue la primera vez y yo conecté muy bien con todas las voleibolistas. Hace un par de años jugué contra ella, pero siempre tuve respeto por mis adversarios. Tengo una óptima relación con entrenadores o con jugadores rivales. Ella conocía mi trabajo y yo la conocía como atleta internacional. Por ende, la invité el año pasado, ella vino y demostró que está comprometida con Perú. No me asombró la parte técnica, sino la motivación de demostrarle a sus compañeras el compromiso de una voleibolista top.

- ¿Por qué Kiara Montes fue la capitana y no Ángela Leyva?

- Yo siempre cuento con más de una capitana, aunque no es fácil elegir. Kiara demostró un crecimiento muy grande en Regatas. Las veces que fui al Villa El Salvador para ver la LNSV, en las butacas más cercanas a la cancha, pude notar su liderazgo. En cambio, ya había mucha presión en Ángela, por más experiencia que ella tenga, era la presión de regresar luego de años, el estrés aparecer en los partidos, la presión de destacar, presión de ganar alguna cosa. No quería esa mochila pesada en su espalda. No era el momento y gracias a Dios todo salió bien.