Auckland City sigue dando que hablar luego del histórico resultado (1-1) ante Boca Juniors por el Mundial del Clube 2025. El humilde club de Oceanía recibió 17 goles en la fase de grupos, pero al menos se llevó un inédito empate ante el excampeón de la Copa Libertadores. El impacto fue tan brutal que el equipo de Luis Advíncula acaba de tomar drásticas medidas en su plantel e incluso el jugador Christian Gray se volvió famoso en el universo del fútbol, ya que pidió permiso para dejar su trabajo como profesor de educación física por unos días.

Sin embargo, no todo es un arcoíris en desconocido equipo. La plantilla del Auckland City quiere mejorar y por eso exigieron el despido del entrenador Paul Posa. El veterano técnico es dentista, pero usa su tiempo libre para dirigir algunas academias de fútbol en Oceanía. La falta de experiencia y desconocimiento no le agradó al club.

¿Por qué el Auckland City exige el despido de su entrenador?

A pesar del épico empate contra Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025, los jugadores consideran que el Auckland City pudo realizar un mejor papel en el torneo e incluso creen que el técnico Paul Posa no está preparado para dirigirlos. La interna explotó por el incidente antes del partido contra Benfica. Ese día, le preguntaron en plena rueda de prensa al dentista entrenador por Nico Otamendi, capitán rival, y no lo conocía.

Las palabras del portero suplente del Auckland City

Las palabras del propio Ciganda representan un ingreso inédito para un club que depende en gran parte de viáticos, voluntarios y pasión por el deporte: “El premio por el empate, que es de un millón de dólares, lo vamos a repartir entre el cuerpo técnico y el plantel”, expresó el guardameta uruguayo con orgullo en una entrevista con DSports. El portero también relató que en su vida diaria trabaja como limpiador de piscinas y jacuzzis, y que tuvo que pedir vacaciones sin goce de sueldo para poder representar a Auckland en el torneo.



¿Qué dijo la prensa neozelandesa sobre la hazaña del Auckland City?

En Nueva Zelanda, el resultado fue catalogado como una “hazaña futbolística”. Medios como Radio New Zealand y New Zealand Herald destacaron la “exhibición defensiva excepcional” de los dirigidos por Paul Posa celebraron la entrega del equipo, que ya estaba eliminado antes del encuentro: “Recuperamos un poco de respeto. No tenemos mucho dinero, así que me alegro de que el equipo esté contento. Creo que el club se lo merece”, dijo Gray, reflejando el sentimiento general del plantel.