Christian Cueva lleva tres partidos con Emelec y en todos ellos ha sido titular. El volante peruano, quien llegó como fichaje estrella esta temporada, está teniendo un buen inicio en el Bombillo más allá de que su equipo siga sin ganar y se mantenga en la zona de descenso de la LigaPro de Ecuador. Para 'Aladino' si bien la situación deportiva no es la mejor, el ambiente que ha encontrado en el club eléctrico es de lo más cálido que ha sentido en un buen tiempo.

"El fútbol es de detalles, afianzando esos detalles, esos momentos van a ser distintos. Lo más importante para mí es que el grupo esté tranquilo, tengo compañeros que aman a este club y están aquí por el amor que le tienen y yo realmente me estoy volviendo uno más de ellos. Esta situación como jugador no la he vivido hace tiempo, de estar en un club tan importante y sinceramente con unos hinchas fieles", declaró mediocampista en diálogo con KCH Radio.

Antes de fichar por Emelec, Cueva había jugado en Cienciano y Alianza Lima por la Liga 1 de Perú. En el cuadro imperial tuvo algunos desencuentros con la directiva que incluso llegaron a complicar su salida, mientras que en el conjunto íntimo no rindió lo que se esperaba de él y se ganó la desaprobación de los hinchas.

Christian Cueva sobre Emelec: "La situación es dura"

Cueva reiteró su alegría por esta nueva etapa en su carrera, pero recordó que el club pasa por un momento complicado del cual se mostró confiado en salir en base al trabajo en equipo. "Estoy contento de estar en Emelec. La situación, como dije desde el principio, es dura pero siento que vamos de menos a más, no podemos desviarnos de esa línea. Estamos convencidos de que grupalmente sacamos esto adelante", agregó.

Finalmente, aseguró que encararán el próximo encuentro con la misma actitud que los 3 anteriores, en los cuales la victoria se les escapó al último minuto. "Con la misma propuesta que el equipo siempre sale, a ganar. Siento que de los 3 partidos hay que buscar el lado positivo, no se pierde hasta ahora, pero lo mejor es ganar. Así que a nosotros el resultado que nos importa es ganar, quedarnos con los 3 puntos"