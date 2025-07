La salida de Jorge Célico del banquillo de Emelec continúa generando repercusiones. Luego de asumir la dirección técnica de forma interina, el entrenador Cristian Nasuti se pronunció sobre su futuro en la institución y sorprendió con su reacción al ser consultado sobre una polémica publicación que realizó su antecesor.

Antes de confirmarse de partida del Bombillo, Célico subió una historia a su cuenta de Instagram, en la cual se apreciaba la imagen de un serrucho. En ese sentido, los medios del vecino país le preguntaron a Nasuti si este post hacía referencia a él.

DT de Cueva en Emelec se defiende tras ser acusado de 'serrucho'

El actual entrenador de Christian Cueva reveló cómo fue su relación con Jorge Célico durante el paso de este por la institución. Asimismo, afirmó que él optó por irse a trabajar en las divisiones menores.

"Serrucho hubiera sido si me mantenía dentro del primer equipo, me sorprende esa acusación hacia mi persona. La cronología es así: yo llego con la anterior directiva para ser parte del cuerpo técnico principal. Me encuentro con que no era así. No me sentía cómodo. No querían que fuera partícipe. Jorge (Célico) me lo hace saber, con todo su derecho de querer trabajar con su gente de confianza y me fui a trabajar con las Formativas", manifestó en diálogo con 'El Canal del Fútbol'.

"Una persona que quiere hacer serrucho se hubiera quedado acá a la fuerza, porque tenía un contrato firmado, y se lo hubiera dicho al presidente saliente, que las cosas estaban firmadas. Pero traté de no armar disturbios ni líos. Traté de buscar paz. Me fui a las Formativas a trabajar. En silencio, sin problemas", agregó.

Por otra parte, Cristian Nasutin no descartó seguir al mando del primer equipo; incluso, señaló que el presidente Jorge Guzmán "le hizo saber que es una posibilidad, pero se tiene que ver un cambio y una mejora".

¿Cuándo juega Christian Cueva con Emelec?

Christian Cueva estará presente en el partido Emelec vs Vinotinto por la fecha 18 de la LigaPro de Ecuador. Ambas escuadras se verán las caras el sábado 5 de julio desde las 4.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). El elenco eléctrico tiene lo obligación de ganar para salir de la zona de descenso.