Inter Milán vs Fluminense se enfrentan en el Bank of America Stadium | Composición LR / EFE / Conmebol

¿Dónde ver Inter Milán vs Fluminense en Estados Unidos? Neroazurros y tricolores chocan por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 este lunes 30 de junio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Un nuevo duelo de Europa vs Sudamérica aguarda a los fans del fútbol tras la eliminación de Flamengo ante Bayern Munich.

El 'Flu' quiere dar el golpe de la mano de jugadores desequilibrantes como el colombiano Jhon Arias; en el grupo F, terminó segundo tras vencer 4-2 a Ulsan Hyundai y empatar con Dortmund y Mamelodi Sundowns. Del otro lado, el Inter de Milán llega líder del grupo E, donde igualó con Monterrey y superó a Urawa Reds y River Plate, y va por más con un encendido Lautaro Martínez.

¿Dónde mirar Inter Milán vs Fluminense EN VIVO en EEUU?

El encuentro de Inter Milán vs Fluminense será transmitido EN VIVO y de forma exclusiva para los Estados Unidos a través de DAZN, plataforma de streaming que pasa todos los partidos del Mundial de Clubes 2025 de manera gratuita y con varias opciones de idiomas. Para seguir las imágenes, solo debes registrarte en el servicio.

Horario de Inter Milán vs Fluminense en EEUU

Revisa el horario de inicio de Inter Milán vs Fluminense EN VIVO para distintas ciudades de California, Florida, Texas y otros estados de Estados Unidos:

Este de EE. UU. (Miami, Orlando, Nueva York, Washington D. C., Filadelfia): 3.00 p. m.

Pacífico de EE. UU. (Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Arizona, Seattle): 12.00 p. m.

Centro de EE. UU. (Dallas, Houston, San Antonio, Chicago, Nueva Orleans): 2.00 p. m.

Montaña de EE. UU. (Denver, Salt Lake City, Albuquerque, El Paso): 1.00 p. m.

EE. UU. (Hawai): 9.00 a. m.

EE. UU. (Alaska): 11.00 a. m.

Puerto Rico, Islas Vírgenes: 3.00 p. m.

Pronóstico de Inter Milán vs Fluminense

Los pronósticos de las casas de apuestas de Estados Unidos favorecen una victoria de Inter Milán sobre Fluminense:

Caesars Sportsbook: Inter Milán (-145), Fluminense (+425), empate (+260)

BetMGM: Inter Milán (-140), Fluminense (+400), empate (+260)

Bet365: Inter Milán (-150), Fluminense (+475), empate (+260)

DraftKings: Inter Milán (-140), Fluminense (+425), empate (+265)

FanDuel: Inter Milán (-165), Fluminense (+460), empate (+260).

Alineaciones probables de Inter Milán vs Fluminense