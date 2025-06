Inter de Milán vs Fluminense EN VIVO por los octavos de final del Mundial del Clubes 2025

Inter de Milán vs Fluminense EN VIVO mañana a las 2.00.(hora peruana) por los octavos de final del Mundial de Clubes. Ambos equipos buscarán pasar a la siguiente fase, por lo que las expectativas para este encuentro son altas. Este duelo contará con presencia de exjugadores de la Liga 1.

Los italianos se perfila como favorito en su enfrentamiento ante los brasileños. El subcampeón de la Champions League llega con un plantel lleno de figuras, encabezado por el argentino Lautaro Martínez.

¿A qué hora juega Inter de Milán vs Fluminense?

El partido entre Inter de Milán vs Fluminense empezará a las 2.00 p.m. (hora peruana). Para otros países de la región, consulta la siguiente guía de horarios.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

¿Dónde ver Inter de Milán vs Fluminense?

El encuentro entre Inter y Fluminense podrá verse a través de las señales de D Sports, DGO, América TV y DAZN.

Pronóstico de Inter de Milán vs Fluminense

Las principales casas de apuestas colocan como favorito para llevarse este duelo al Inter de Milán.

Betano: gana Inter de Milán (1.72), empate (3.80), gana Fluminense (5.60)

Bet 365: gana Inter de Milán (1.67), empate (3.60), gana Fluminense (5.75)

1xbet: gana Inter de Milán (1.73), empate (3.81), gana Fluminense (5.37)

Coolbet: gana Inter de Milán (1.72), empate (3.81), gana Fluminense (5.35)

DoradoBet: gana Inter de Milán (1.69), empate (3.75), gana Fluminense (5.33)

Últimos resultados del Inter de Milán en el Mundial de Clubes

Fase de grupos: CF Monterrey 1 vs Inter 1 (17 de junio) | Inter 2 vs Urawa 1 (21 de junio) | Inter 2 vs River Plate 0 (25 de junio).

Últimos resultados de Fluminense en el Mundial de Clubes

Fase de grupos: Fluminense 0 vs Borussia Dortmund 0 (17 de junio) | Fluminense 4 vs Ulsan Hyundai 2 (21 de junio) | Mamelodi Sundowns 0 vs Fluminense 0 (25 de junio).