El exfutbolista salió a defender a Lionel Messi luego de la dura eliminación en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. El PSG no tuvo piedad ante el popular equipo del la MLS. El campeón de la Champions League aplastó al Inter Miami desde los 5 minutos y al final del primer tiempo liquidaron el cotejo con un 4-0 de Hakimi, tras superar al veterano Jordi Alba. En el segundo tiempo el marcador no se me movió.

Zlatan, fiel a su estilo, recordó su mejor época en Barcelona y defendió a su excompañero. Ambas leyendas consiguieron la Liga Española y el Mundial de Clubes. El sueco era el '9' de Pep Guardiola en ese histórico equipo con Messi jugando de '10'. Por este motivo, no dudo en respaldar a su amigo argentino.

¿Qué dijo Zlatan Ibraimovic sobre el Inter Miami de Lionel Messi?

El goleador sueco lapidó al Inter Miami por el papelón ante PSG por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. "No perdió Lionel Messi, perdió el Inter Miami. Messi juega con estatuas, no con compañeros. Está rodeado de jugadores que corren como si llevaran sacos de cemento encima", enfatizó Zlatan. Además, comparó el nivel de ambos equipos.

"Si Messi estuviera en un equipo de verdad, en cualquier gran club, verías al verdadero león. Messi juega solo porque ama el juego, porque todavía puede hacer lo que el 99% de los jugadores no pueden", reveló el exfutbolista del PSG. Asimismo, explicó los partidos de Messi en la MLS. "No hay entrenadores, ni estrellas, ni siquiera jugadores que entiendan cómo moverse sin balón"

¿Qué dijo Messi ante esta derrota contra el PSG en el Mundial de Clubes?

El partido que se jugó en el Mercedes-Benz Stadium estuvo lleno de figuras parisinas ganadoras de la última edición de la Champions League, mientras que el Inter de Miami estuvo acompañado por el goleador Luis Suárez.

Al culminar el partido, Messi declaró al medio 'DSports' que se terminó y que había que pensar en otra cosa. “Ellos son un grandísimo equipo, obviamente son los campeones de la última Champions y la verdad que están muy bien, se dio un poco el partido que esperábamos, tratamos de hacer lo mejor posible, creo que dejamos una buena imagen a nivel mundial de clubes. Competimos. Ya está, se terminó y hay que pensar en lo que viene, el torneo nuestro que sigue y nada más