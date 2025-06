¿Lionel Messi se fue en malos términos del PSG? Por esto hay tensiones en su encuentro por el Mundial de Clubes

Lionel Messi se enfrentará a su anterior equipo, el PSG, en la fase de Octavos de Final del Mundial de Clubes. Cuando se pensaba que el astro argentino había dejado atrás las rivalidades europeas, el equipo parisino se le pone en frente para intentar frenar su paso por el torneo. Este encuentro ha avivado viejas tensiones entre el campeón del mundo y el campeón de Europa, sobre todo por parte de hinchas franceses que aún recuerdan su paso como uno amargo.

Dos temporadas en el PSG le bastaron al argentino para ser recordado de mala manera por el hincha francés. Desde malentendidos, bajo rendimiento y hasta declaraciones posteriores en entrevistas, Lionel Messi aún mantiene una tensa relación con su antiguo equipo. Ni siquiera volver a compartir camiseta con Neymar Jr. lo ayudó a encontrarse en París. Pese a las controversias, eso solo ha aumentado las expectativas de su encuentro de mañana, 29 de junio.

¿Qué pasó entre Lionel Messi y el PSG?

Todos sabían que Lionel Messi no quería dejar al FC Barcelona. El equipo español no le ofrecía las oportunidades que esperaba y, sumado a una mala gestión, terminaron con la salida del argentino. Su siguiente destino fue el PSG y las cosas no parecían mejorar para el jugador. En una entrevista para el canal de YouTube 'Simplemente Fútbol', el argentino declararía que no se llegó a acostumbrar al día a día en el cuadro parisino. Aseguró también que su familia se encontraba tranquila, pero faltaba que pudiera "disfrutar de lo que a mí (él) me gusta".

Y esa incomodidad se vio en la cancha. Durante su estadía, Messi solo anotó 32 goles y ganó tres títulos, sin obtener torneos internacionales, a los que estaba bien acostumbrados. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue, justamente, el mayor sueño del argentino: Ganar el Mundial. Tras llevarse la copa del mundo a casa, el astro no regresó directamente a París, sino que tenía que cumplir con un contrato en Arabia Saudita, acto que se interpretó como falta de compromiso. A su regreso, unos días después, el PSG lo sancionó y grabó una disculpa pública para la hinchada, pero de nada sirvió.

Su número de goles por minuto disminuyó, perdía el balón muy seguido y sus pases no eran precisos. El descontento fue tal que los hinchas abucheaban al delantero, que perdió contra el Real Madrid en la Champions y obtenía rachas de derrotas en el torneo local. La fecha del término del contrato se acercaba y ninguna de las dos partes se mostró dispuesta a continuar con el acuerdo. Messi coqueteaba ya con el Inter de Miami y el PSG armaba el camino para traer a Luis Enrique. Finalmente, 'Lio' abandonaría a los parisinos en el 2023.

La participación de Lionel Messi en el Inter de Miami ha sido clave para que el equipo continúe en el Mundial de Clubes, convirtiéndose en el líder de la escuadra. Foto: Miami Hispano

¿A qué hora jugarán PSG contra el Inter de Miami de Messi?

El partido se realizará este domingo en el Mercedes Benz-Stadium, en Georgia, a las 12 m ET. Las dos escuadras buscan su pase a la semifinal del Mundial de Clubes, siendo que el Inter de Miami es el único representante del país anfitrión del torneo. Por su lado, al PSG le pesa la expectativa de ser el actual campeón de Europa, y ya se vio envuelto en críticas tras su derrota contra el Botafogo. Pese a que el cuadro parisino sea el favorito, Messi tiene un as bajo la manga.

Coloquialmente en el fútbol existe una norma no escrita que pesa sobre los jugadores que se enfrentan a sus antiguos equipos. 'La ley del Ex', según aficionados, ayuda a que el futbolista tenga un mejor rendimiento en la cancha, motivado por una especie de deseo de demostrar cuánto ha mejorado desde su salida del conjunto rival. Messi podría estar preparando su mejor performance con el Inter de Miami contra el PSG en su búsqueda de ganar cuarto mundial de clubes.