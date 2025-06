Periodistas argentinos se rinden ante buen nivel de Monterrey y fútbol mexicano en Mundial de Clubes: "Me da vergüenza"

Monterrey asombró a millones de fanáticos del fútbol al hacerse con un lugar en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, por encima de un equipo histórico como River Plate. El hecho de que un elenco mexicano clasificara mientras los dos argentinos quedaran fuera (el otro fue Boca) hizo que la prensa deportiva argentina reconociera el nivel de una liga a la que suelen "menospreciar".

Desde los panelistas de ESPN hasta el siempre polémico Martín Liberman, muchos periodistas admitieron que el fútbol mexicano está pasando por un buen momento, independientemente de si es mejor o peor que el argentino, aunque también precisaron que dicho alto nivel obedece a la presencia cada vez mayor de figuras internacionales, como Sergio Ramos.

'Chavo' Fucks en F90: "Monterrey es un equipo competitivo"

En el programa F90 de ESPN, 'Chavo' Fucks negó que el Millonario hiciera un mal papel y, en ello, elogió a Rayados: "River no pudo hacerle un gol a un equipo entre Sergio Ramos y Andrada, no es que juegue un pizzero y un talabartero, como el caso de Boca (con Auckland). No creo que lo de River haya sido futbolísticamente un papelón, porque Monterrey es un equipo que tiene buenos jugadores, un equipo competitivo".

Diego Díaz en Picado TV: "Por eso somos odiados fuera"

En el programa digital Picado TV, el panelista Mauro Godín trató de menospreciar al fútbol mexicano al momento de analizar la eliminación de River: "Monterrey es chiquito". En ese momento, recibió la airada respuesta de su compañero, Gerson Armiento: "Subestiman a los mexicanos. Ustedes no tienen un Ramos. Ustedes no tienen un Ocampo (...) A nivel mundial, (México) a la Argentina la complicó siempre".

El conductor, Diego Díaz, entró a mediar en ese momento: "Me da vergüenza porque, además, si sos un poquitito vivo, te das cuenta que es un equipo donde juega Andrada, Sergio Ramos, 'Corcho' Rodríguez (...) Por eso somos odiados afuera, por esa subestimación que tenemos para con todo, esa 'canchereada'".

No obstante, al poco tiempo, Díaz matizó su comentario. "No estamos hablando de un equipo mexicano, estamos hablando de un equipo que tiene más jugadores extranjeros que mexicanos. ¿De qué mexicano estamos hablando?" A lo que uno de sus compañeros respondió: "El rival te califica. El grupo y el rendimiento de River fue lógico. Le ganó al que le tenía que ganar".

Martín Liberman: "Cada vez hay más figuras"

Martín Liberman, periodista argentino que protagonizó varias polémicas recientes, no dudó en calificar de "fracaso" lo mostrado por River Plate en un grupo con un equipo mexicano y uno japonés; no obstante, reconoció que hubo un avance en el primer caso.

"Independientemente del crecimiento que pueden haber tenido desde el punto de vista individual, cada vez hay más figuras en el fútbol mexicano. Sergio Ramos es el mejor central del mundo. Está claro que la competitividad del fútbol argentino debiera estar por encima de la del mexicano. Entonces, si River no le puede ganar al Monterrey de México y después pierde categóricamente ante Inter, es un fracaso", sostuvo en sus redes.