Estos son los 7 equipos eliminados de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA: sorpresas y decepciones

Apenas concluidas dos jornadas de la fase de grupos, siete clubes han sido eliminados de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, que se disputa en Estados Unidos.

Algunos equipos sufrieron goleadas, otros lograron empates y, a falta de un encuentro para que concluya la fase de grupos, los puntos obtenidos no alcanzan para avanzar a la siguiente ronda.

¿Cuáles fueron los siete equipos eliminados?

En el Grupo C, el Auckland City no logró competir al mismo nivel frente a dos gigantes europeos. A pesar de mostrar entrega en el terreno de juego, perdió por un abultado 0-10 ante el Bayern de Múnich y 0-6 frente al Benfica. La situación del conjunto neozelandés es comprensible si se considera que sus jugadores no son profesionales a tiempo completo, ya que la mayoría tiene empleos paralelos y el fútbol representa solo una ocupación secundaria. No obstante, su participación en el torneo les permite proyectarse a nivel internacional, consolidar su imagen institucional y captar posibles patrocinadores, más allá del rendimiento deportivo.

En el Grupo D, Los Ángeles FC (LAFC) también quedó fuera tras acumular dos derrotas consecutivas y no sumar puntos. El equipo liderado por Olivier Giroud generó expectativas, pero decepcionó al perder 0-2 ante el Chelsea y 0-1 frente al Espérance de Túnez. Aunque venció al Flamengo en la última jornada, fue eliminado debido a los resultados directos desfavorables frente a los equipos europeo y africano.

El Urawa Red Diamonds tampoco logró mantenerse en carrera. El equipo japonés fue superado por River Plate (1-3) y por el Inter de Milán (1-2), quedando fuera del Grupo E antes de la fecha final. Pese a ello, afrontará su último duelo ante Monterrey con la intención de sumar su primera unidad o incluso obtener un triunfo.

En una situación similar se encuentra el Ulsan Hyundai de Corea del Sur, que quedó eliminado tras ser vencido por 4-2 ante Fluminense el 22 de junio. En su debut en el Grupo F, perdió 1-0 ante Mamelodi Sundowns, lo que selló su salida anticipada del certamen.

Wydad AC, representante de Marruecos en el Grupo G, concluyó su participación tras sufrir dos derrotas. El equipo africano cayó 0-2 frente al Manchester City y 1-4 ante la Juventus. A pesar del esfuerzo desplegado, no logró revertir la diferencia de nivel con sus oponentes.

Al Ain, de Emiratos Árabes Unidos, corrió con la misma suerte. Luego de perder por 0-5 frente a la Juventus, volvió a ser ampliamente superado por el Manchester City (6-0) en su segunda presentación del Grupo G, disputada el 23 de junio. En dos partidos, recibió 11 goles sin haber logrado marcar.

Finalmente, Pachuca se convirtió en otro de los eliminados en el Grupo H. El conjunto mexicano fue derrotado por 1-2 ante el Salzburgo y 1-3 contra el Real Madrid, lo que lo dejó sin opciones de avanzar a la siguiente fase, donde solo clasifican los dos mejores del grupo.