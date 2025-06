¿Quién juega hoy en el Mundial de Clubes 2025? Horarios y canales para ver los partidos desde EEUU

El Mundial de Clubes 2025 continúa poniendo de candela a los fanáticos cada jornada, y hoy, domingo 22 de junio, no será la excepción, ya que habrá cuatro partidazos que podrás seguir en vivo desde Estados Unidos. El primer encuentro del día será entre las escuadras de la Juve contra Wydad AC en el Lincoln Financial Field, Philadelphia. Después, el choque más esperado y donde los reflectores estarán puestos, será el que protagonizará Real Madrid y Pachuca Bank of America Stadium, un duelo en el que los dirigidos por Carlo Ancelotti deberán ganar sí o sí para soñar con la clasificación a octavos de final.

Si quieres conocer el resto de partidos, el horario y el canal, desde Estados Unidos, para seguir el certamen, aquí te proporcionamos todos esos detalles en la siguiente nota.

¿Qué partidos se jugarán hoy en el Mundial de Clubes 2025?

Los partidos que se llevarán a cabo empezarán con el Juventus contra Wydad AC en el Lincoln Financial Field, luego será el turno de que Real Madrid mida fuerzas ante Pachuca en el Bank of America Stadium. Después, los elencos de FC Salzburgo y Al Hilal tendrán acciones en el Audi Field y finalmente Manchester City y Al Ain cerrarán la jornada de hoy, domingo 22 de junio.

¿A qué hora inician los partidos del Mundial de Clubes 2025 hoy en EE.UU.?

Dependiendo en qué zona de Estados Unidos te encuentres, en los siguientes horarios podrás disfrutar de los cuatro partidazos que se vivirán en la jornada de hoy, domingo 22 de junio:

Partido Local (ET) Central (CT) Mountain (MT) Pacific (PT) Juventus vs Wydad AC (Lincoln Financial Field, Philly) 11.00 a. m. 10.00 a.m. 9.00 a. m. 8.00 a. m. Real Madrid vs Pachuca (Bank of America Stadium, Charlotte) 2.00 p. m. 1.00 p. m. 12.00 p. m. 11.00 a. m. FC Salzburgo vs Al Hilal (Audi Field, Washington D.C.) 5.00 p. m. 4.00 p. m. 3.00 p. m. 2.00 p. m. Manchester City vs Al Ain FC (Mercedes Benz Stadium, Atlanta) 8.00 p. m. 7.00 p. m. 6.00 p. m. 5.00 p. m.

¿Dónde ver los partidos del Mundial de Clubes 2025 HOY?

Para que puedas seguir en vivo todas las incidencias de los partidos del Mundial de Clubes 2025 desde los Estados Unidos, deberás engancharte en las siguientes señales: DAZN, TNT, TruTV, TBS, Univision, TUDN y VIX.