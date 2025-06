Hace unas semanas, Diego Rebagliati contó que Jean Ferrari se encontraba cerca de dejar Universitario para ir a la Federación Peruana de Fútbol. Luego de algunos días, el propio administrador y también Agustín Lozano, presidente de la FPF, confirmaron que habían tenido algunas conversaciones sobre el tema. Esta información del comunicador no cayó bien en algunos hinchas de la 'U', quienes se negaban a creer que Ferrari contemplaba la posibilidad de dejar el club crema. Incluso, el 'Puma' Carranza criticó las palabras del comentarista deportivo y señaló que estaba tratando de desestabilizar la institución.

En una entrevista reciente para el programa 'Pase Filtrado', Diego Rebagliati fue consultado por estas declaraciones del 8 veces campeón con Universitario. El comunicador respondió que, a pesar de que su información no cayó bien, el hecho de que se haya hablado de él es un honor, ya que su opinión está teniendo cierta importancia. Asimismo, indicó que no iba a polemizar en el tema, porque respeta al 'Puma' Carranza.

Diego Rebagliati se refirió a las declaraciones del 'Puma' Carranza

"También un día Percy Olivares dijo algo de mí. A los jugadores de ese nivel, que además los conozco aunque no he sido compañeros de ellos, yo los respeto. No me voy a poner a polemizar ni con Percy ni con el 'Puma' Carranza. Al contrario, que hablen de mí, me pone en un lugar como que le dan relevancia a mi opinión, por lo que es un honor así no estén de acuerdo. Creo que ninguno me ha faltado el respeto. No entararé en esa polémica porque los admiro y respeto", sostuvo.

Además, Rebagliati fue enfático en señalar que no tiene ninguna intención de querer desestabilizar al cuadro crema y que lo que dijo fue verdad, pues nadie salió a desmentirlo.

"A mí me causa gracia que nos den poder a lo que decimos. Lo que yo dije nadie lo salió a desmentir, es más, lo confirmaron. Después, podemos hablar de tiempos. Jean (Ferrari) mismo me habría llamado y me hubiera dicho, porque tiene la confianza para hacerlo. (...) No tengo ningún interés por desestabilizar a la 'U', no creo que tenga tanta fuerza para hacerlo. Decir algo que es verdad no es desestabilizar. Además, si estuviera mintiendo hace rato hubieran salido a decir que no es cierto", explicó.

¿Qué dijo el 'Puma' Carranza sobre Diego Rebagliati?

En una edición del programa 'La Interna', el exfutbolista acusó a Rebagliati de querer alterar el equilibrio que había conseguido el elenco estudiantil en los últimos años. "Ya comenzó a desestabilizar Rebagliati con el tema de Jean Ferrari, ya lo dijo Percy Olivares, lo que es ese tipo, le gusta desestabilizar, no sé qué piensa ese tipo, Olivares ya lo dijo muy claro", comentó.