Agustín Lozano confirma contacto con Jean Ferrari para ir a la FPF: "He conversado con él varias veces"

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, confirmó conversaciones avanzadas con Jean Ferrari para que puede unirse a la FPF. El administrador de Universitario de Deportes, en más de una ocasión, fue vinculado con la máxima entidad del fútbol nacional y el final de un exitoso ciclo con la 'U'. El cuestionado dirigente natal de Chongoyape rompió su silencio en el programa Fútbol Como Cancha, emitido por RPP.

Lozano, de 53 años, se cansó de ocultar su vinculo con Lozano y confesó un interés de ambas partes. Sin embargo, Lozano no aseguró el fichaje de Jean Ferrari al equipo de trabajo de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre el futuro de Jean Ferrari en la FPF?

El experimentado dirigente deportivo, luego de tantos rumores, aclaró el panorama de Jean Ferrari. "En este momento no hay nada determinado sobre Jean Ferrari en la Federación de Peruana de Fútbol. He conversado con Jean más de una vez. Pero, decir que tiene un vínculo con la Federación, no hay nada determinante", reveló Lozano en el programa Fútbol Como Cancha de RPP.

Asimismo, reveló aseguró que conversó los 2 grandes del fútbol peruano. "He conversado con Alianza Lima y Universitario y he pedido que dejen de mandarse cartas", añadió Jean Ferrari.

Agustín Lozano respalda a Óscar Ibáñez previo a la nueva fecha de Eliminatorias

"Óscar Ibáñez tiene el respaldo total hasta el cierre de las Eliminatorias. Su continuidad o no lo analizará el director deportivo y Directorio de la Federación". El director deportivo será peruano. En la lista inicial había dos extranjeros, pero los que quedaron son peruanos. La Junta Directiva elegirá al director deportivo"

¿Qué se sabe sobre la salida de Jean Ferrari de Universitario?

Diego Rebagliati informó en el programa 'Al Ángulo' que el administrador del equipo estudiantil estaría viviendo sus últimos días en el club. El comunicador reafirmó la información que había proporcionado anteriormente, donde mencionaba que el directivo asumiría un cargo en el máximo ente del fútbol nacional.

"Tengo la información de que estamos en los últimos días de Jean Ferrari como administrador de la 'U', sino son las últimas horas. Cuando me llegó esa información y lo junto con las declaraciones de Jorge Fossati es imposible no pensar que las dos cosas puedan estar relacionadas"