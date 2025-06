Cuánta paga el 5y6 Hipódromo La Rinconada hoy, domingo 15 de junio: revisa los dividendos de 3 carreras no válidas

La yegua She a Baddie (1) despunta en la curva y, poco a poco, va sacando varios cuerpos de ventaja en los últimos metros.

Aún no se define cuánto paga el 5y6 del Hipódromo La Rinconada hoy, domingo 15 de junio. Antes de que salga el monto sellado del juego de las mayorías, se dan a conocer los dividendos de tres carreras no válidas. La tendencia indica que el pasatiempo nacional seguirá rompiendo su récord. No obstante, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) oficializará el total a cobrar horas más tarde.

Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada HOY, domingo 15 de junio 13:04 Dividendo por la victoria de Bambino Cósmico en la tercera carrera Bambino Cósmico (1) paga un dividendo de 62,30 bolívares por la apuesta a ganador. 12:57 La Rinconada EN VIVO: orden de llegada de la segunda carrera 2 - 3 - 5 - 1 - 7 12:54 La Rinconada HOY: Bambino Cósmico se lleva la tercera carrera Al entrar a la recta final, Bambino Cósmico atropelló a 3 caballos y tomó el liderato. El importado desde Argentina sacó varios cuerpos de ventaja cuando llegó a la línea de meta. 12:41 Dividendos de La Rinconada: monto de la segunda no válida El Gran Coliseo (2), por la apuesta a ganador, paga un dividendo de 782,49 bolívares. 12:30 Resultados La Rinconada EN VIVO: El Gran Coliseo gana de punta a punta la 2da carrera Tras un gran arranque, El Gran Coliseo (2) pudo retener el liderato hasta el cierre de la carrera, pese a que sus perseguidores recortaron distancia. 12:25 Orden de llegada de la primera no válida para el 5y6 1 - 7 - 2 - 5 - 6 - 3 - 4 12:14 She a Baddie paga este monto como dividendo Por la apuesta a ganador, She a Baddie (1) paga un dividendo de 71,39 bolívares. 12:02 Resultados La Rinconada HOY: She a Baddie gana la primera carrera La yegua She a Baddie (1) despunta en la curva y, poco a poco, va sacando varios cuerpos de ventaja en los últimos metros. 11:58 La Rinconada EN VIVO: se viene la primera no válida Está por comenzar la primera parte del programa. A la 1.00 p. m. arrancará la carrera no válida para el 5y6. 11:04 Retirados de La Rinconada hoy, 15 de junio - Octava carrera: Mufasa (5) es retirado por un edema en los miembros posteriores - Novena carrera: Miss Billion (9) es retirada por una claudicación del miembro anterior izquierdo. 10:14 ¿A qué hora empiezan las carreras de La Rinconada? A la 1.00 p. m. empiezan las carreras de La Rinconada.

Después de cada evento, se da a conocer el dividendo por la apuesta a ganador. Si obtienes seis aciertos, tu ganancia será la más alta posible. Los que solo obtengan cinco también se llevarán un botín a casa. Averigua cuánta paga el 5y6 del Hipódromo La Rinconada hoy horas más tarde.

¿Cuánto paga el 5y6 del Hipódromo La Rinconada hoy, 15 de junio?

Monto sellado: por confirmar

Por repartir con 5 aciertos: por confirmar

Por repartir con 6 aciertos: por confirmar.

¿Cuáles son los dividendos del INH hoy, domingo 15 de junio?