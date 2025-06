España y Portugal definen hoy al campeón de la Liga de Naciones

Cuando Lamine Yamal nació (un 13 de julio de 2007), Cristiano Ronaldo ya llevaba cinco temporadas como futbolista profesional (tenía 22 años). Rompía las redes con camiseta del Manchester United, y ya empezaba a ser considerado como uno de los referentes de la selección de Portugal que tenía a Luis Figo como su máximo estandarte.

Yamal fue creciendo y pasó a ser parte de la cantera del Fútbol Club Barcelona. Luego al primer equipo logrando grandes actuaciones que lo han llevado a la selección de España, donde ya ganó la Eurocopa 2024 y hoy, con 17 años, buscará su primera Liga de Naciones ante Portugal de precisamente Cristiano Ronaldo en el Allianz Arena de Múnich (2:00 p.m.).

Ambas selecciones llevan el cartel de favorito. El cuadro ibérico dejó en el camino a Francia con un categórico 5-4. Yamal dijo presente con dos anotaciones (uno fue de penal). Nico Williams, Mikel Merino y Pedro se encargaron de marcar los otros tantos. Por su parte, el cuadro luso en semifinales luchó contra Alemania y el atacante del Al-Nassr de Arabia Saudita marcó el 2-1 definitivo para registrar 937 goles en 1.281 juegos lo largo de 21 años de carrera profesional.

Hoy la vida los pone por primera vez frente a frente y obviamente hay mucho respeto uno del otro. El capitán de Portugal ayer fue el encargado de estar frente a los micrófonos y habló de la ‘joya’ del Barza, a quien describió como un joven talentoso.

“El niño está haciendo las cosas muy, muy bien. El club y la selección le ayudan bastante. Está en un ambiente propicio. Pero pido que dejen al chico crecer por el bien del fútbol. Déjenlo crecer con tranquilidad y quitarle presión. Ustedes pueden ayudar dejándolo tranquilo porque talento no le falta”, declaró sobre el impacto futbolístico que viene teniendo Yamal.

“Doy consejos cara a cara a quien me quiera escuchar. Los premios individuales no tienen consenso. No me los creo mucho, sé lo que se trabaja por detrás. Tiene calidad para ganarlo, claro. Para mí, lo debería ganar alguien que haya ganado la Liga de Campeones, pero no hay consenso”, añadió sobre el uno de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro.

El “Comandante” también habló sobre su ausencia en el Mundial de Clubes que se desarrollará en Estados Unidos y tendrá como estreno este 14 de junio. “Es irrelevante en este momento. Prefiero hablar de otras cosas. He tenido bastantes contactos, pero hay que pensar a corto, medio y largo plazo. No iré al Mundial de Clubes, eso es un hecho”, aseguró el futbolista del Al-Nassr, club que espera retenerlo por una temporada más.

En España, el golero Unai Simón brindó algunas palabras y calificó a Cristiano Ronaldo como un modelo a seguir, le deseó que siga marcando y pueda llegar al gol mil, pero espera que esto no ocurra hoy frente a su portería.

“Es un ejemplo del trabajo, del día a día, del sacrificar muchas cosas de su vida por el fútbol. Yo no me veo a los cuarenta años al nivel de Cristiano. La verdad, para mí es un privilegio y un orgullo poder competir y enfrentarme a él. Me alegra mucho ver que sigue marcando goles y ojalá llegue a los mil goles en partidos oficiales y, a la inversa, ojalá no marque ningún gol este domingo”, dijo.

Premio consuelo

En tanto, Alemania y Francia chocarán desde muy temprano (8:00 a.m.) en el Mercedes-Benz Stadium por el tercer puesto de la Liga de Naciones. Los técnicos de ambos equipos han prometido salir con sus mejores armas.