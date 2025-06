España vs Portugal EN VIVO, con Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal: ¿a qué hora juegan y dónde ver la final de la Nations League?

¿A qué hora juegan España vs Portugal EN VIVO Y EN DIRECTO por la final de la Nations League? El encuentro, que tendrá en el once inicial a Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, está programado para este domingo 8 de junio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Allianz Arena, en Alemania, y será transmitido por ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El equipo de Cristiano Ronaldo sueña con su segunda UEFA Nations League ante una España que quiere coronarse bicampeona del torneo. Portugal llega a esta final tras derrotar por 2-1 a Alemania, que era anfitrión. Por otro lado, La Roja llegó a esta instancia luego de vencer por 5-4 a Francia en un partidazo.

¿A qué hora juegan España vs Portugal?

La final entre España vs Portugal está programada para las 2.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora española). Revisa la guía de horarios para otros países.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver España vs Portugal?

En Sudamérica y Centroamérica, el cotejo entre España vs Portugal por la final de la Liga de Naciones será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. En México se podrá ver por CTV y en Estados Unidos, el duelo irá por TUDN y Univisión.

España vs Portugal: alineaciones posibles

España: Unai Simón, Pedro porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Merino, Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.

Unai Simón, Pedro porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Merino, Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal. Portugal: Diego Costa, J. Neves, Días, Inacio, Méndes, Bernardo Silva, R. Neves, Fernándes, Trincao, Cristiano Ronaldo y Neto.

¿Dónde ver España vs Portugal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del España vs Portugal puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming de ESPN en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS a tavés de La República Deportes.