Cristiano Ronaldo alarma a sus fans al reconocer que ya piensa en el retiro: "A lo mejor mañana no me apetece jugar más"

En Múnich, previo a la final de la UEFA Nations League frente a España, Cristiano Ronaldo se mostró introspectivo y sincero. Consciente del paso del tiempo, subrayó que su filosofía de “vivir el ahora” ha sido clave para alargar su carrera deportiva, aunque admitió que no tiene muchos años más por delante e incluso soltó una picante frase.

El delantero luso confirmó también que no participará en el próximo Mundial de Clubes (14 de junio–13 de julio en EE. UU.), pese a haber recibido múltiples invitaciones. Además, reveló que clubes argentinos como Boca Juniors le han sondeado, aunque por el momento descarta ese destino .

Cristiano fue tajante al declarar “no voy a participar. Eso ya está decidido” en torno al torneo que tiene lugar en Estados Unidos. Aunque reconoció conversaciones y ofertas, afirmó que en este momento su único foco es llevar a la selección lusa al triunfo en la UEFA Nations League 2025 ante España.

El capitán de Portugal expresó: “Vivo el presente, disfruto cada instante” y reconoció que un día podría despertar y decidir dejar de jugar A pesar de esto, subrayó lo siguiente. No estoy presionado sobre mi futiro pero a lo mejor mañana no me apetece jugar más", enfatizó el delantero

¿A qué hora juegan España vs Portugal?

La final entre España vs Portugal está programada para las 2.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora española). Revisa la guía de horarios para otros países.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver España vs Portugal?

En Sudamérica y Centroamérica, el cotejo entre España vs Portugal por la final de la Liga de Naciones será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. En México se podrá ver por CTV y en Estados Unidos, el duelo irá por TUDN y Univisión.

España vs Portugal: alineaciones posibles