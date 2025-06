Cristiano Ronaldo admitió que siente cariño por Lionel Messi y explicó la razón: "Bueno, boludo..."

Cristiano Ronaldo, como pocas veces, habló de Messi en la previa del Portugal vs España por la gran final de la Liga de Naciones de Europa. El experimentado delantero sorprendió a todos los periodistas en plena conferencia de prensa al imitar al campeón mundial y admitir un cariño especial por el legendario futbolista sudamericano. Además, de manera jocosa, contó detalles de su vínculo con el capitán del Inter Miami en la recta final de sus carreras.

Nada dura para siempre. Messi y Cristiano Ronaldo nos han regalado una de las rivalidades más grandes en la historia del fútbol y en el mundo del deporte e incluso superior a la de Roger Federer contra Rafa Nadal o Novak Djokovic. Por este motivo, en conferencia de prensa, el multicampeón de la Champions League no dudo en hablar sobre el máximo contrincante en su carrera profesional.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre Messi y Argentina?

.“Bueno boludo... Estuvimos durante 15 años en el escenario principal del fútbol. Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es de ese país. Me gusta mucho el país, me gustaría ir a conocer”. reveló el capitán de Portugal previo al compromiso ante España.

“Con Leo fuimos rivales por muchos años, pero le tengo mucho cariño. Hasta ahora recuerdo que yo le traducía en las galas de Balón de Oro cuando nos hablaban en inglés. Siempre fue respetuoso conmigo. Nunca se sabe si podremos compartir algún partido juntos o jugar en el mismo equipo”, enfatizó Cristiano Ronaldo.

¿Cuál es el futuro de Cristiano Ronaldo?

No quiero hablar de clubes ni de ligas, ya que en este momento estoy concentrado en la selección de Portugal y en la final. Tengo 40 años y hay días buenos, otros malos. Es parte de la vida. Trato de encontrar mecanismos para afrontar todos los aspectos de la vida, no solamente fútbol. Luego de la final me sentaré a pensar sobre mi futuro. Estoy tranquilo, ya que amo lo que hago", sentenció un Cristiano Ronaldo muy alegre y suelto.

¿A qué hora juega España vs Portugal por la final de la UEFA Nations League?

Desde territorio peruano, los hinchas podrán seguir el vibrante enfrentamiento a partir de las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver España vs Portugal por la final de la UEFA Nations League?

La transmisión del España vs Portugal por la final de la UEFA Nations League estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de la plataforma de Disney Plus con suscripción previa.