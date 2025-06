Óscar Ibáñez va definiendo su equipo titular ya sin Gianluca Lapadula ni Kenji Cabrera, desafectados por lesión

La selección peruana se jugará ante Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla sus últimas chances de luchar por un espacio en el Mundial 2026. La “Bicolor” se encuentra en la penúltima posición con 10 puntos y para esta nueva fecha doble, Óscar Ibáñez llamó a un total de 25 jugadores y ya viene armando su posible once para dar el batacazo en esta fecha 15. En el último entrenamiento, el técnico interino salió con un 4-3-3 siendo la novedad en el once el volante Pedro Aquino. Si bien no arrancó como titular, Luis Ramos sumó minutos durante el partido de entrenamiento. Ibáñez también varió de sistema, puesto que, durante un momento, probó el 4-4-2 con Edison Flores como segundo delantero. Otro elemento que alternó dentro del esquema fue Sergio Peña.

Pedro Gallese es fijo bajo los tres palos. En la línea defensiva estuvieron: Luis Advíncula como lateral derecho, Carlos Zambrano y Carlos Garcés de centrales y por el sector izquierdo fue ubicado Marcos López. En la volante Renato Tapia estará junto al ya mencionado Aquino y un poco más adelantado Edison Flores. En el ataque Bryan Reyna se perfila junto a Andy Polo, dejando como único punta a Paolo Guerrero.

Se bajan del avión

Las lesiones han golpeado ayer en la Videna. La FPF informó a través de sus canales oficiales la desconvocatoria de Gianluca Lapadula por unas molestias que presentó en el tobillo izquierdo. Su tiempo de recuperación no son compatibles con los compromisos ante Colombia y Ecuador por lo que quedó fuera del viaje de hoy de la selección rumbo a Barranquilla (4:30 p.m.). Otro elemento que quedó fuera es Kenji Cabrera y quien se perfilaba como titular ante los cafeteros. El jugador de FBC Melgar padece de una lesión muscular en el muslo posterior derecho y en su lugar ha sido llamado Maxloren Castro (Sporting Cristal).