Este martes 3 de junio, Alianza Lima hizo oficial la salida de Aixa Vigil. La jugadora de la selección peruana se marcha del equipo que dirige Facundo Morales con dos títulos nacionales en su palmarés en la Liga Peruana de Vóley. A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, la atacante de 23 años, quien se convirtió en una de las principales figuras del cuadro íntimo, agradeció a todos los que la apoyaron durante su trayectoria en el club.

Días atrás, Aixa Vigil había puesto en duda su continuidad en Alianza Lima para el Mundial de Clubes y la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley. Tras confirmarse su salida, reflexionó sobre su paso por la institución y la promesa que hizo de no irse sin campeonar.

Aixa Vigil y su emotiva despedida de Alianza Lima

En su publicación, Aixa Vigil compartió un mensaje conmovedor, donde expresó: "Se me hace el corazón chiquito y se me llenan de lágrimas los ojos mientras escribo esto, talvez una de las decisiones más difíciles y duras que me tocó tomar en mi vida deportiva, un sentimiento tan raro y tan difícil de expresar, solo tengo palabra de agradecimiento para esta institución, su gente, cuerpo técnico y mis compañeras con las que compartí tantos buenos y malos momentos".

La joven atleta recordó su llegada a Alianza Lima en 2022, después de su etapa en el vóley formativo de Estados Unidos. "3 años vistiendo esta camiseta, encontrando el amor por una institución donde me volví fan y se hizo mi casa. En el 2020 prometí que no me iría de alianza sin campeonar, ahora después de dos títulos de los que estoy tan orgullosa, es hora de decir adiós. Nunca pensé que este momento llegaría pero hace unos días me dijeron que 'para crecer hay que dejar algo atrás' y sé que yo dejo mucho", comentó, resaltando la conexión emocional que desarrolló con el club.

La jugadora cerró su mensaje con un profundo agradecimiento, afirmando que el cuadro victoriano siempre será una parte importante de su vida. "No voy a seguir escribiendo porque se que nunca acabaría de decirles lo mucho que siento por este equipo y lo que me duele despedirme, muchas gracias por absolutamente todo, lo bueno y lo malo, Alianza siempre será la mejor decisión que pude haber tomado y se queda una gran parte de mi corazón", finalizó.

Mensaje de despedida de Aixa Vigil. Foto: captura de aixavigil/Instagram

Aixa Vigil fue convocada a la selección peruana para la Copa Panamericana y Sudamericana 2025

Mientras define su futuro, Vigil se unirá a la concentración de la selección peruana, donde espera ganarse un lugar importante en el equipo. La joven atacante fue convocada por Antonio Rizola para iniciar los trabajos con miras a los próximos desafíos internacionales.