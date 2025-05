Hace unos días, se confirmó el fichaje de Renato Tapia por el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. El mediocampista de la selección peruana ha optado por cerrar su etapa en las principales ligas europeas y ahora jugará por primera vez en la Liga Profesional Saudí, donde compiten grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, entre otros. De esta forma, el volante de 29 años dejará el fútbol europeo después de 10 años. Tapia llegará al Medio Oriente tras su paso por el Leganés de LaLiga de España, donde descendió.

Este viernes 30 de mayo, Renato Tapia habló desde la Videna en conferencia de prensa y fue consultado por las críticas que ha venido recibiendo por salir de la élite europea y llegar al Medio Oriente. El popular 'Cabezón' se unió a los entrenamientos de la selección peruana el último jueves 29.

Renato Tapia se pronunció sobre su llegada a la liga saudí

El mediocampista peruano señaló que es competitivo y que el nivel de un torneo lo pone un futbolista, "El nivel no lo pone la liga, lo pone uno mismo. Creo que ya tengo muchos años en el fútbol, ya conocen lo competitivo que soy. No creo que tenga nada que ver que me vaya a una liga que por ahí ustedes conozcan más o menos", declaró ante los medios.

Además, defendió su decisión de llegar al Al Wasl de Arabia Saudita y aseguró que respeta los puntos de vista de las personas, aunque no las comparta.

"La verdad estoy muy contento con mi decisión, creo que no solamente es algo bueno para mí, sino también par todo mi entorno, eso es lo más primordial. Después lo que piense la gente está en ellos, tienen sus pensamientos y se le respeta, mas no se le comparte", finalizó.

¿En qué equipos ha jugado Renato Tapia?