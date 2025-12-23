Alianza Lima anunció el fichaje de Luis Ramos mediante sus redes sociales para reforzar el ataque. Sin embargo, el popular club de La Victoria también tenía en la mira a otro conocido '9' de la selección peruana e incluso hubo conversaciones, según Mr Peet. El periodista deportivo sorprendió a todos al revelar que Raúl Ruidiaz estuvo en el radar aliancista, pero quedó en negociaciones.

El conjunto blanquiazul quiere volver a brillar, tras una temporada irregular marcada por la dura eliminación en los cuartos de final de Copa Sudamericana y malos resultados en Liga 1. De este modo, el 2026 será clave conquistar títulos en La Victoria.

¿Qué dijo Mr Peet sobre el acercamiento de Alianza Lima con Raúl Ruidíaz?

El comunicador asombró al confesar que Alianza Lima pensó en fichar a Raúl Ruidíaz. "Cuando yo he tenido información se las he dado. No les lancé nombres y les dije que iban a venir dos '9': extranjero y peruano. Y el peruano era de selección. Y llegó Ramos. Se habló con Ruidíaz también. Un '9' de selección", enfatizó Mr. Peet en su programa "Madrugol".

¿Raúl Ruidíaz seguirá en Atlético Grau?

De cara a la temporada 2026, Raúl Ruidíaz ha sellado su futuro con Atlético Grau de Piura. El delantero peruano ha firmado un contrato que lo vincula con los 'albos' hasta finales de 2029, lo que indica que concluirá su carrera profesional vistiendo la camiseta del equipo dirigido por Ángel Comizzo.

¿Qué se sabe del futuro de Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima?

De momento, no hay nada oficial sobre la carrera de Hernán Barcos, ya que hasta la fecha de publicación de esta nota no se tienen noticias confirmadas. No obstante, se le ha vinculado con Cajamarca FC, luego de que el club publicara en sus redes sociales una historia en Instagram con la frase "Un pirata navegando en Cajamarca", además de que se le habría visto en dicha ciudad. Por otro lado, también se le relacionó con Sport Boys, que lo tendría en su órbita.



