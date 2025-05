Sporting Cristal cayó goleado por 6-0 ante Palmeiras y se quedó sin participación internacional, firmando una de sus peores participaciones en la Copa Libertadores durante su historia. Un golpe bastante duro para un club rimense que ha sabido llegar a instancias finales de esta competición y le ha regalado al fútbol peruano noches mágicas.

Tras este penoso resultado, Alan Diez, periodista e hincha confeso de Sporting Cristal, se mostró bastante afectado y mandó un sentido mensaje hacia Joel Raffo, presidente del cuadro rimense. El comunicador le pidió que venda el club, pues de acuerdo a sus palabras, no sabe de la historia de la institución, tampoco de fútbol y mucho menos manejar a un equipo como los celestes.

"Es un golpe duro para la historia de Cristal, porque es un club con historia. Cristal no es un club de once amigos, es un club con historia, subcampeón de la Libertadores, ha hecho buenas Libertadores, malas Libertadores, ha pasado en muchos clubes de Sudamérica, pero este año Cristal se ha convertido en una institución sin líderes, sin cabezas, una institución que ha perdido todo tipo de credibilidad", empezó declarando un afectado Alan Diez.

Luego, el comunicador habló sobre las contrataciones de Julio César Uribe y Gustavo Zevallos, a quienes usaron de "pararrayos" para que reciban las críticas ellos en lugar de que llegue de manera directa a los directivos.

"Hoy Cristal, Joel Raffo, 'Chalaquita', nombraron a Uribe para tomarlo como pararrayos, para decir que no me afecten a mí las críticas, sal tú Julio, eres el ídolo. Julio César, yo lo quiero mucho y es un amigo mío, él aceptó este cargo y es decisión de él. Después llamaron a Gustavo Zevallos, pero qué puedo decir de él. El trabajo que se ha visto de él recién se ha visto con la llegada de Autuori. Llegó y encontró este grupo de jugadores. ¿Es responsable? Sí, en esta crisis todos son responsables, pero sí hay un mayor responsable que todos y es el presidente, el dueño del club y hoy, yo nunca le he faltado el respeto señor Raffo, yo me he manejado siempre con el respeto que se merecen los altos dirigentes del fútbol peruano", expresó.

Finalmente, Alan Diez le pidió a Joel Raffo que venda Sporting Cristal: "Te pido con todo respeto, al señor Joel Raffo, dueño del club, vendelo. Esto es insostenible. Véndelo. Así Cristal mañana le gane a la 'U' 5-0 o a Alianza 7-0, esto no resiste más. Yo no soy quién para que tú tomes tus decisiones, en el tema de tus empresas, pero de fútbol no sabes nada y de manejar un club con historia, menos. Con el respeto que te mereces, véndelo. Le estás haciendo daño a un club con historia, a un club que fue subcampeón de la Libertadores, que siempre juega bien al fútbol y hoy su escudo es manchado como un trapeador en Sudamérica. Piénsalo bien, piensa con tus directivos, pero de verdad te digo, necesitamos que dejes el club. Véndelo. Se está cayendo a pedazos mi club".