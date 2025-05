¿Se va de Al Nassr? Cristiano Ronaldo dejó enigmático mensaje sobre su futuro: "Este capítulo ha terminado"

Cristiano Ronaldo ha encendido todas las alarmas con un reciente mensaje publicado en todas sus redes sociales oficiales. Luego de la derrota del Al Nassr por 3-2 ante Al Fateh por el partido correspondiente a la fecha 34 de la Primera División de Arabia Saudita, el equipo de 'CR7' quedó en la tercera posición del certamen y eliminado de la próxima edición de la Champions League de Asia. El exjugador del Real Madrid abrió el marcador y sumó su gol 936 en toda su carrera.

Después del partido, Cristiano Ronaldo aprovechó sus diferentes sociales para publicar un mensaje que muchos han interpretado como una salida del Al Nassr.

Cristiano Ronaldo publicó mensaje tras reciente caída de Al Nassr

"Este capítulo se ha acabado. ¿La historia? Todavía se está escribiendo. Agradecido con todos", escribió el delantero luso, que alcanzó los 99 goles anotados con Al Nassr desde su llegada el pasado 30 de diciembre de 2022.

El atacante de 40 años firmó con Al Nassr por 3 temporadas y media, por lo que su contrato vence en junio del 2025. Hasta el momento, 'CR7' no ha firmado su renovación.

Números de Cristiano Ronaldo con Al Nassr

El portugués ha participado en 105 encuentros con Al Nassr y ha marcado 99 goles; no obstante, aún no ha conseguido títulos oficiales con el equipo árabe. En total, acumula un total de 936 goles en 1.275 partidos jugados. En las últimas semanas, han surgido numerosas especulaciones sobre su posible salida con el objetivo de disputar el Mundial de Clubes 2025, dado que su actual club no logró clasificar. Aunque existen varios destinos potenciales para el delantero, hasta ahora no se ha confirmado nada oficialmente.