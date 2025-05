La selección peruana ya sabe cuándo y a qué hora enfrentará a Colombia y Ecuador por la fecha doble del mes de junio por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El duelo ante los cafeteros se llevará a cabo el viernes 6 de junio a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) en Barranquilla, mientras que ante los ecuatorianos será el martes 10 a las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional.

En la previa de estos encuentros, los dirigidos por Óscar Ibáñez sacaron una fundamental victoria por 3-1 ante Bolivia y luego perdieron por la mínima ante Venezuela en Maturín. Con estos resultados, la Bicolor llegó a los 10 puntos y quedó ubicado en la novena posición en la tabla de posiciones a falta de cuatro jornadas para que culminen las Eliminatorias 2026.

De momento, solo Argentina ha sido la única selección ya clasificada al Mundial 2026 con 31 puntos, mientras que el resto todavía se encuentra peleando por un cupo. Luego están Ecuador con 23, Uruguay, Uruguay, Brasil y Paraguay con 21, y Colombia con 20. Finalmente, Venezuela aún mantiene la zona de repechaje con 15 unidades, uno más que Bolivia y cinco más que Perú y Chile.

La jornada 15 de las Eliminatorias 2026 se llevará a cabo entre los días jueves 5 y viernes 6 de junio, donde tendremos los duelos entre Paraguay vs Uruguay, Ecuador vs Brasil, Chile vs Argentina, Colombia vs Perú y Venezuela vs Bolivia; después, la fecha 16 se jugará en simultáneo el martes 10: Bolivia vs Chile, Uruguay vs Venezuela, Argentina vs Colombia, Brasil vs Paraguay y Perú vs Ecuador.

Programación de la fecha 15 de las Eliminatorias 2026

Jueves 5 de junio

Paraguay vs Uruguay | 6.00 p. m.

Ecuador vs Brasil | 6.00 p. m.

Chile vs Argentina | 7.00 p. m.

Viernes 6 de junio

Colombia vs Perú | 3.30 p. m.

Venezuela vs Bolivia | 4.00 p. m.

Programación de la fecha 16 de las Eliminatorias 2026

Martes 10 de junio

Bolivia vs Chile | 2.00 p. m.

Uruguay vs Venezuela | 6.00 p. m.

Argentina vs Colombia | 7.00 p. m.

Brasil vs Paraguay | 7.45 p. m.

Perú vs Ecuador | 8.30 p. m.

Programación oficial de las fechas 15 y 16 por las Eliminatorias 2026. Foto: Conmebol

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026