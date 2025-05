En una reciente edición del podcast 'Enfocados', junto a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Christian Cueva realizó una profunda autocrítica sobre su trayectoria deportiva, reconociendo errores que marcaron su carrera. El mediocampista de Cienciano recordó consejos de la popular 'Foquita' y expresó su anhelo de volver a representar a la selección peruana.

Tras un periodo complicado, 'Aladino' ha encontrado un nuevo impulso en su carrera, destacándose en Cienciano. En su reflexión, el futbolista de 33 años no solo abordó sus fallas en el ámbito profesional, sino también en su vida personal, reconociendo que su enfoque en el fútbol había sido más recreativo que profesional.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre su carrera deportiva?

En su autocrítica, Cueva recordó momentos importantes de su carrera, como su sueño de jugar en la selección peruana y participar en una Copa del Mundo. Sin embargo, también reconoció que su falta de profesionalismo le impidió alcanzar mayores logros.

"Los propósitos que he tenido desde muy chico, y se lo debo a mis padres, es que yo soñaba con jugar en la selección, de ir a un Mundial. Eso fue el logro más importante de mi vida. Lógicamente, uno como jugador quiere ganar cosas en su club, individualmente. Quizás dejé eso, reflexionó.

El volante nacional admitió que no tuvo la disciplina profesional necesaria y que, en sus inicios, veía el fútbol como una actividad recreativa. Esta actitud le impidió aprovechar mejores oportunidades en clubes internacionales.

"No le echo la culpa a nadie. Yo soy el responsable de todos mis actos, de lo que he vivido en el fútbol y de mi vida en general. De repente, ser más profesional, que muchas veces no fui. Con Jefferson Farfán conversaba y me decía que podía estar jugando en cualquier lugar del mundo, pero la diferencia es que allá se trabajan y se cuidan. Yo, por cultura o crianza, jugaba al fútbol por divertirme", afirmó Cueva, quien ahora busca recuperar el nivel que lo llevó a ser parte de la Bicolor.

El mediocampista también mencionó la influencia de Jefferson Farfán, quien le aconsejó sobre la importancia de ser profesional en el fútbol. “Con Jefferson conversaba y me decía que podía estar jugando en cualquier lugar del mundo, pero la diferencia es que allá se trabajan y se cuidan”, comentó Cueva, subrayando la importancia de la disciplina en el deporte.

El deseo de Christian Cueva de regresar a la selección peruana

Christian Cueva ha manifestado su deseo de volver a la selección peruana, de la que ha estado ausente desde la Copa América 2024. "En esta etapa que voy a cumplir 34, quiero lograr cosas importantes. Y qué más que en mi selección la necesita y quiero estar ahí para apoyar", expresó 'Aladino', mostrando su compromiso con el equipo de todos.

Christian Cueva debutó en la selección peruana mayor en el 2011. Foto: AFP

¿Cómo le ha ido a Christian Cueva en Cienciano?

EL exjugador de Alianza Lima ha experimentado un renacer futbolístico en Cienciano, donde ha logrado destacar en la Liga 1 2025 y en la Copa Sudamericana. Con 4 goles en 8 partidos y una asistencia en 3 encuentros, su rendimiento ha sido clave para el equipo. La confianza del entrenador Carlos Desio ha sido fundamental para que Cueva recupere su nivel y se convierta en un líder dentro del campo.