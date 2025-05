Pese a que Sporting Cristal demostró cierta regularidad bajo la dirección técnica de Paulo Autuori, una reciente revelación de Diego Rebagliati podría sacudir el panorama. Según el reconocido periodista, el estratega brasileño no tiene garantizada su continuidad más allá de mitad de año y su permanencia dependerá exclusivamente del accionar de la directiva con respecto al próximo mercado de pases con miras a lo que será la segunda parte de la temporada.

Autuori, quien regresó al banquillo rimense tras más de dos décadas, no tendría intención de afrontar el Torneo Clausura si no se refuerza adecuadamente el plantel. La afirmación de Rebagliati sugiere que el DT considera insuficiente la actual plantilla para pelear el campeonato nacional, y que una falta de respuesta de los dirigentes podría significar su adiós prematuro.

Paulo Autuori se iría de Sporting Cristal a mediados de 2025, según Diego Rebagliati

Durante una reciente edición del programa de YouTube, ‘Los Reba’, Diego Rebagliati lanzó una contundente advertencia que dejó abierta la posibilidad de una sorpresiva salida de Paulo Autuori. Para el comentarista deportivo, el brasileño, teniendo en cuenta lo que hizo anteriormente en el cuadro bajopontino, podría irse si es que no se refuerza el equipo para pelear por el torneo local.

“Autuori no les va a permitir eso (no contratar refuerzos). Autuori no va a pelear el Clausura con estos jugadores. Autuori sacó 5 jugadores en el 2002, pero después vino Denis, Pingo, Sergio Junior y el ‘Goyo’ Bernales. Paulo no come vidrio tampoco. Ahorita lo aguanta, trata de hacer lo mejor posible, pone la cara. Pero, si no le refuerzan el equipo a medio año, se va a ir. Autuori no se va a quedar a pelear el Clausura con un tenedor, de ninguna manera”, aseveró.

Si bien Cristal mostró mejora en la Liga 1 y se mantiene expectante por una clasificación en la Copa Libertadores, el disputar ambos torneos de forma simultánea dejó al descubierto ciertas limitaciones en la profundidad de la plantilla. Frente a ello, Rebagliati sugiere que Autuori buscaría repotenciar el plantel para mostrar una mejor cara y plasmar su idea en el campo de juego.

Paulo Autuori volvió a Sporting Cristal luego de 23 años

El regreso de Paulo Autuori al banquillo cervecero no fue una decisión improvisada. Tras la salida de Guillermo Farré, la dirigencia optó por confiar nuevamente en el técnico que en el año 2002 sacó a Sporting Cristal campeón del Torneo Descentralizado. Su retorno fue anunciado en abril de 2025 con la expectativa de recuperar protagonismo tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Desde su llegada, el estratega brasileño logró estabilizar el funcionamiento del equipo, que acumulaba dudas tras un inicio irregular. Bajo su mando, Sporting Cristal sumó tres victorias y un empate en sus primeros cuatro compromisos, resultados que le devolvieron confianza al plantel y a los hinchas, que reclamaban una reacción ante el mal momento.