El último domingo 11 de mayo, Universitario cayó 1-0 ante Atlético Grau en el Estadio Monumental por la jornada 12 del Torneo Apertura 2025, sumando su segunda derrota seguida en lo que va del certamen. Este resultado provocó el enojo de los hinchas, quienes desde la tribuna de Occidente increparon al equipo y lanzaron algunos objetos en señal de protesta. Algunos jugadores respondieron insultando a los aficionados, generando un clima de tensión durante varios minutos. Tras lo ocurrido, varios comentaristas deportivos se refirieron al tema. Uno de ellos fue Gonzalo Núñez.

Durante el programa Exitosa Deportes, el comentarista deportivo responsabilizó directamente al administrador de Universitario Jean Ferrari de que los hinchas hayan estado en esa zona del Estadio Monumental.

Gonzalo Núñez apuntó contra Jean Ferrari por lo ocurrido en el Monumental

Durante su discurso, Gonzalo Núñez discutió con su colega debido a que este no daba una respuesta concreta cuando preguntó de quién era la responsabilidad tras lo ocurrido. Ante las respuestas generales, el comunicador aseguró que es necesario mencionar de manera directa el nombre de Ferrari debido a que es la "cabeza" de la institución.

"Están diciendo que no vuelva a ingresar esos hinchas al estadio. ¿Alguna vez has visto una iniciativa así de un club? No debieron estar ahí, pero estuvieron. ¿De quién es la responsabilidad de que estén ahí? Del administrador, no quieres decir un nombre propio, di Jean Ferrari. Es necesario porque es la cabeza. Fácil es decir la 'U', la institución. Dilo", sostuvo.

Rodrigo Ureña, Gabriel Costa y Matías Di Benedetto se enfrentaron a hinchas

Un video difundido en redes sociales muestra la molestia de los 3 jugadores contra los barristas por la forma en cómo protestaron tras la derrota.