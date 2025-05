En una noche emocionante en el Estadio Nacional, Sporting Cristal derrotó 2-1 a Bolívar y logró su primer triunfo en la Copa Libertadores 2025. El delantero Martín Cauteruccio se convirtió en el héroe del encuentro al anotar un doblete que revitalizó las aspiraciones del equipo peruano en el torneo. Con este resultado, los rimenses se posicionan en el cuarto lugar del Grupo G, sumando 4 puntos y manteniendo vivas sus posibilidades de clasificación a los octavos de final.

Paulo Autuori, el director técnico brasileño, no ocultó su entusiasmo tras el partido y mientras reflexionaba sobre la ajustada victoria mencionó a gigantes del fútbol como Barcelona y PSG. En conferencia de prensa, Autuori destacó la importancia de aprender de las lecciones que el fútbol ofrece, enfatizando que la eficacia en el juego es fundamental para el éxito.

El estratega brasileño aprovechó el triunfo contra el equipo boliviano para reflexionar también sobre lo que fue la última presentación de Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2025, donde derrotaron, también de forma sufrida, 3-2 a Juan Pablo II.

"En el último partido de Liga tuvimos muchas oportunidades de hacer goles, pero no las concretamos porque no fuimos eficaces. El fútbol todos los días regala lecciones para nosotros; ayer y hoy el fútbol en el más alto nivel nos regaló lecciones. Un equipo puede hacer seis goles como los hizo Barcelona, pero si sufre siete, no pasa nada", dijo.

Luego, subrayó la relevancia de mantener un ambiente de trabajo positivo, evitando conflictos internos que puedan afectar el rendimiento del equipo: "PSG nos muestra la importancia de un ambiente o atmósfera en donde no tengamos guerra de egos, cuánto tiempo busca eso y lo ha logrado".

Próximo partido de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Sporting Cristal se enfrentará a Cerro Porteño el martes 13 de mayo, un partido crucial que podría definir su camino hacia los octavos de final. La victoria ante los paraguayos sería un paso significativo para asegurar su clasificación en el torneo continental, ya que actualmente ambos equipos tienen 4 puntos en la tabla.