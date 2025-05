El fuerte reclamo de Paulo Autuori a la Liga 1 pese a la goleada de Sporting Cristal: "No es posible..."

Sporting Cristal volvió a ganar de visita en el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 pese a que jugó con un equipo compuesto casi en su totalidad por suplentes. El técnico Paulo Autuori reservó a sus titulares con la mira puesta en el partido del martes por Copa Libertadores, apuesta que le resultó a lo grande, aunque no suavizó el enojo del DT con la organización del campeonato.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el brasileño arremetió contra los dirigentes del fútbol local por el estado del Estadio Municipal de Huanta, el cual dejó entrever que no era apto para albergar juegos del certamen doméstico.

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre la organización de la Liga 1?

"El fútbol peruano es cuna de grandes jugadores, pero uno no puede jugar acá un día y el martes jugarnos una final en Copa Libertadores. Hay que cuidar a los futbolistas, es sencillo ponerle la responsabilidad a los jugadores, pero aquellos que están en una oficina seguro no vienen a jugar acá", expresó Autuori.

"No es posible permitir que se juegue en estadio como este. Ahí voy a ser riguroso porque he intentado venir a contribuir. No es una crítica, es un hecho", agregó el estratega del elenco cervecero.

En otro momento, el extécnico de la selección peruana sacó cara por los canteranos que sumaron minutos en Cristal, pero advirtió que sería tarea de los directivos velar por su cuidado para faciliar el desarrollo futuro de sus carreras. "Tuvimos seis canteranos, seis jugadores sub-20 en cancha. Me gustaría que se pueda destacar eso en el fútbol peruano. Hay que ver el presente y el futuro, pero la responsabilidad es de los directivos", dijo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal por Copa Libertadores?

El siguiente duelo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2025 será el choque en casa ante Cerro Porteño, por la fecha 5 del grupo G, el próximo martes 12 de mayo. El compromiso se disputará en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).