Regatas Lima dio el golpe en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley y eliminó a Universitario de Deportes, club que partía como favorito tras culminar en el primer lugar de la fase regular. En medio de las celebraciones, Kiara Montes, figura del elenco chorrilano, se pronunció sobre esta victoria y lo que significará volver a enfrentarse a Alianza Lima en una definición por el título.

"Son lágrimas de alegría porque para nosotras también fue un reto porque es un Regatas nuevo, joven. No tenemos jugadoras grandes o con experiencia (...) Esto es trabajo nuestro, no es de nadie más, es absolutamente nuestro. Nos criticaron antes de que empiece el campeonato. Nadie tenía fe que podíamos jugar una final y hasta en semifinales la gente no se lo esperaba. Estamos aquí paradas dando pelea partido tras partido. Eso vamos a hacer en la final", manifestó para las cámaras de La Cátedra Deportes.

Kiara Montes comparó a Alianza Lima con Universitario previo a la final

Kiara Montes también habló sobre la final entre Alianza Lima y Regatas. En ese sentido, la atacante de 24 años remarcó que tienen grandes opciones de quedarse con el título de la Liga Peruana de Vóley; sobre todo después de vencer a las merengues.

"De hecho será un partido bastante duro, pero lo hablábamos hace un rato. Si hemos ganado la semifinal ante un equipo como Universitario, que se mantuvo en los primeros puestos durante todo el campeonato, si podemos ganar una final", indicó.

"Es algo de lo que venimos acostumbradas a jugar. Todas somos jugadoras nacionales y en los últimos años hemos jugado contra la barra de Alianza. En mi caso, yo he jugado tres finales seguidas contra Alianza y sé lo que es jugar con un estadio en contra. También estoy agradecida con la gente que se suma a alentarnos y esta victoria es para ellos que nos acompañan en las buenas y en las malas", concluyó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Regatas Lima la final de la Liga Peruana de Vóley?

La primera final entre Alianza Lima vs Regatas se disputará este domingo 11 de mayo desde las 5.00 p. m. El choque se llevará a cabo en el Polideportivo de Villa El Salvador y la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y Latina Deportes.