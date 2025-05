El último jueves 8 de mayo, Cienciano logró un importante triunfo tras vencer 3-1 a Caracas en Cusco por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2025. El 'Papá' sumó 6 puntos, subió hasta el primer lugar de su grupo y está cerca de los octavos de final. Es evidente que, desde la llegada de Carlos Desio, el equipo cusqueño mejoró en gran manera y han cosechado grandes actuaciones. Uno de los que no dudó en elogiar su labro fue Christian Cueva.

El popular 'Aladino' volvió a tener una actuación destaca en la victoria frente a Caracas. Con Desio en el banquillo, el volante ha vuelto a lucirse con el balón de los pies. Por ello, durante una entrevista, lo interrumpió para pedir que valoren el trabajo del DT en el poco tiempo que tiene en Cienciano.

Christian Cueva elogió a Carlos Desio tras renacer de Cienciano

Terminado el compromiso, Carlos Desio se detuvo un momento para conversar con la prensa. Cuando se encontraba brindando declaraciones, Christian Cueva llegó de improvisto, lo abrazó y no dudó en elogiarlo por su buen trabajo desde su llegada al equipo imperial.

"Él es. El nombre de la nueva cara del equipo: Carlos Desio. Para el mundo (...) Carlos llegó y nos dio la confianza a cada uno de nosotros. Si te das cuenta, para él todos somos importantes. Estamos teniendo oportunidades. El futbolista siempre va a quedarse contento con eso", declaró a los medios.

PUEDES VER: Conar admite error de revisión en penal contra Paolo Guerrero y anuncia sanción a Bruno Pérez de manera interna

Christian Cueva señala que recuperó la confianza y habla sobre la selección peruana

En los últimos cotejos, Christian Cueva se ha destacado por encima de los demás. El volante cuenta que, desde la llegada del nuevo comando técnico, ha recuperado la confianza. Asimismo, aprovechó para referirse sobre un posible regreso a la selección peruana.

"Esa pregunta (sobre la selección) me la han hecho miles de veces. No hay que mezclar las cosas. Si me van a preguntar, háganlo ahora por Cienciano. Si se da la posibilidad, bienvenido sea. Todo jugador sueña con representar a su país", sentenció.