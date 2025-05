Bryan Reyna despierta interés en histórico de Argentina: peruano podría llegar a equipo que vio nacer a Lionel Messi

Belgrano afronta un momento complicado en Argentina. Desde hace tres fechas, el conjunto de Córdoba no gana un partido en la liga doméstica y su posición en la tabla es complicado. Por ello, hace algunas semanas, el DT advirtió que algunos jugadores tendrán que dejar el club si no mejoran su desempeño. Uno de los voceados para salir es Bryan Reyna. El peruano ha perdido cierto protagonismo en los últimos compromisos.

El nombre de Reyna ha estado relacionado con distintos clubes en Sudamérica. Incluso, se habló de un posible regreso al Perú para vestir la camiseta de Alianza Lima, pero todo quedó en rumor. Ahora, el popular 'Picante' estaría en la órbita de Newell's Old Boys de la Primera División de Argentina.

Bryan Reyna despertó interés de Newell's, informan desde Argentina

De acuerdo a la información del periodista Gonzalo Calvigioni, Newell's estaría interesado en contar con los servicios de Bryan Reyna. Eso sí, aún no existe ninguna propuesta formal y la posibilidad de que deje Belgrano es complicada.

"Newell’s tiene en el radar a Bryan Reyna, extremo de Belgrano. No es fácil que salga de Belgrano, pero el interés está", escribió el comunicador en su cuenta de X. Lo que sí es que Reyna podría querer nuevos aires y la 'Lepra', institución que vio nacer a Lionel Messi en sus inicios, podría ser su nuevo destino.

¿Qué dijo el DT de Bryan Reyna sobre la 'purga' de jugadores en Belgrano?

El entrenador del 'Pirata', Ricardo Zielinski, salió al frente para enviar un fuerte mensaje sobre los cambios que realizará para lo que resta de la temporada. Zielinski, conocido por su enfoque estratégico y su dedicación al equipo, ha dejado en claro que se avecinan modificaciones significativas en el equipo.

"Ha sido malo este semestre, no puedo poner otra clasificación. Hubo alguna mejoría, pero si no ganas no alcanza. Hubo varios partidos que pudimos quedarnos con los tres puntos, pero en varios nos equivocamos y medianamente nos quedamos con muy poco", declaró en conferencia de prensa.

"Nosotros, permanentemente, tanto jugadores como entrenadores, estamos en constante evaluación todos los partidos. Cuando venga el receso, veremos qué jugador ha hecho realmente los méritos para quedarse y que otros tendrán que buscar un nuevo club", agregó.