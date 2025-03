Bryan Reyna fue titular en el Perú vs Venezuela por las clasificatorias sudamericanas. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media

Bryan Reyna fue protagonista en el Perú vs Venezuela por el gol anulado a la Bicolor que le daba el empate parcial ante la Vinotinto.

"Es complicado, pero todavía quedan posibilidades. Vean las cámaras, no me toca en la mano, me choca en la cabeza y va directo al arco. Nos vamos a esforzar para llegar de la mejor forma a la próxima fecha doble", fue parte de lo que declaró tras llegar a territorio nacional el último miércoles 26.