Belgrano de Córdoba afronta un momento complicado en la Liga Profesional Argentina. Con el empate 1-1 ante Argentinos Juniors, el equipo del peruano Bryan Reyna, que no disputó el partido debido a un cuadro gripal, quedó sin chances de avanzar a la fase eliminatoria del certamen local.

En medio de este panorama, el entrenador del 'Pirata', Ricardo Zielinski, salió al frente para enviar un fuerte mensaje sobre los cambios que realizará para lo que resta de la temporada.

DT de Belgrano advierte a sus jugadores tras crisis

"Ha sido malo este semestre, no puedo poner otra clasificación. Hubo alguna mejoría, pero si no ganas no alcanza. Hubo varios partidos que pudimos quedarnos con los tres puntos, pero en varios nos equivocamos y medianamente nos quedamos con muy poco", mencionó en el inicio de la conferencia de prensa.

En ese sentido, al ser consultado sobre qué jugadores continuarán en la institución y si tiene planificado sumar refuerzos, Zielinski dejó una fuerte advertencia a sus dirigidos por los malos resultados.

"Nosotros, permanentemente, tanto jugadores como entrenadores, estamos en constante evaluación todos los partidos. Cuando venga el receso, veremos qué jugador ha hecho realmente los méritos para quedarse y que otros tendrán que buscar un nuevo club", indicó.

"Me parece que tenemos que traer jugadores puntuales para tratar de mejorar el plantel. La verdad que necesitamos mejorarlo. Creo que hay muchos que todavía pueden mejorar y creo que para el campeonato que viene se puede hacer una buena campaña", agregó.

PUEDES VER: Medio brasileño asegura que la FPF tiene como candidato a Alexandre Guimarães para DT de la selección peruana

¿Bryan Reyna regresará al fútbol peruano?

En los últimos días, se difundió un rumor de que Bryan Reyna estaría en la mira de Universitario de Deportes. Al respecto, el periodista Gustavo Peralta señaló que la intención del veloz extremo de 26 años es seguir en el extranjero y que no hubo algún interés del cuadro merengue.

"Nada de nada. Desde el entorno de Reyna me dicen que no hubo consulta de la U por el extremo. Es más, esto es fútbol, pero me dicen que la idea es que siga en el extranjero", afirmó en sus redes sociales.