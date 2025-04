Inter Miami vs Vancouver Whitecaps EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver a Messi por la vuelta de la semifinal Concachampions 2025?

¿A qué hora juega Inter Miami vs Whitecaps, con Lionel Messi, EN VIVO Y EN DIRECTO por la semifinal de vuelta de la Concachampions 2025? El encuentro está pactado para este miércoles 30 de abril desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Chase y será transmitido por la plataforma streaming Disney Plus, en todo Sudamérica. Asimismo, podrás seguir la cobertura online a través de la República Deportes.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Whitecaps?

El Inter Miami vs Vancouver Whitecaps está programado para jugarse a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para otros países:

México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (jueves 1).

¿Dónde ver Inter Miami vs Whitecaps?

En Sudamérica, la transmisión del Inter Miami vs Vancouver Whitecaps estará a cargo de la plataforma streaming Disney Plus. En México, el duelo será televisado por Tubi México y en Estados Unidos, el compromiso irá por Fox Sports.

Inter Miami vs Whitecaps: alineaciones posibles

Inter Miami: Óscar Ustari, Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba, Telasco Segovia, Federico Redondo, Sergio Busquets, Tadeo Allende, Lionel Messi y Luis Suárez

Óscar Ustari, Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba, Telasco Segovia, Federico Redondo, Sergio Busquets, Tadeo Allende, Lionel Messi y Luis Suárez Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ranko Veselinović, Tate Johnson, Sebastian Berhalter, Andrés Cubas, Pedro Vite, Daniel Ríos, Brian White y Ali Ahmed.

¿Cómo ver Inter Miami vs Whitecaps ONLINE?

Para ver el Inter Miami vs Vancouver Whitecaps online, puedes acceder al servicio de streaming Disney Plus. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.