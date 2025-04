Mauricio Larriera, recordado exentrenador de Alianza Lima, no la pasa nada bien en el fútbol chileno. El entrenador uruguayo asumió las riendas del Everton hace un mes; sin embargo, los últimos resultados no lo acompañaron y este viernes sufrió una de las caídas más significativas en su trayectoria.

En un duelo correspondiente a la novena jornada de la Primera División de Chile, Everton de Viña del Mar cayó por un abultado 6-0 frente a la Universidad Católica del brasileño Tiago Nunes.

Mauricio Larriera afectado tras humillante goleada en Chile

El exentrandor de Alianza Lima admitió sentir mucha vergüenza tras sumar una nueva derrota que mantiene a su club en los últimos lugares de la tabla de posiciones de la liga chilena.

"Creo que fue una derrota bochornosa, dolorosa, no recuerdo haber tenido una derrota de este tipo en todo mi camino como DT. Es bravo hablarle a la gente; sí, pedirle disculpa, yo como entrenador responsable, siento muchísima vergüenza (...). La superioridad del rival fue muy notoria, estuvimos en ciertos momentos bien, no arrancamos mal, pero después hubo una superioridad en todo sentido, pedir disculpas al hincha, a toda la ciudad, a todo Viña, porque como conductor me da vergüenza", manifestó muy afectado en diálogo con Cooperativa Deportes.

"Esta derrota es demasiado dura, es un mazazo para todo lo que venimos trabajando y haciendo, simplemente pedirles perdón a la gente, me responsabilizo por lo que pasó y no tengo mucho más que decir, al hincha ni siquiera que le pida perdón le va a alcanzar", agregó.

¿Cómo le fue a Mauricio Larriera en Alianza Lima?

Mauricio Larriera asumió el cargo de entrenador en Alianza Lima con el objetivo de sustituir a Guillermo Salas al inicio del Torneo Clausura 2023. A pesar de que el estratega no sufrió ninguna derrota durante el segundo torneo del año, su despido se produjo tras la caída en la final frente a Universitario en el Estadio Alejandro Villanueva

¿Qué clubes dirigió Mauricio Larriera?

Mauricio Larriera ha dirigido varios clubes a lo largo de su carrera como entrenador. Aquí tienes una lista de algunos de los equipos que ha dirigido: