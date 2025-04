André Carrillo fue uno de los jugadores que se formó en Alianza Lima y que ha brillado en cualquier club al que ha ido. El mediocampista de la selección peruana hizo su debut oficial con el conjunto blanquiazul a los 18 años. Luego, en el 2011, fichó por el Sporting de Lisboa, comenzando de esta manera su carrera en el extranjero. En los últimos años, se ha hablado mucho del regreso de la 'Culebra' al fútbol peruano para jugar nuevamente por la institución de la cual es hincha. No obstante, ello no se ha podido concretar y actualmente pasea su fútbol en Cotinthians de Brasil, donde ya es figura.

En una entrevista reciente desde Sao Paulo para el canal de YouTube 'EFDL-Contenidos', el jugador de 33 años desmintió que en los últimos años haya estado en conversaciones para volver a Alianza Lima, pero precisó que no le cierra las puertas a nada, por lo que dejó abierta la posibilidad de un posible regreso al cuadro íntimo.

¿Qué dijo André Carrillo sobre su vuelta a Alianza Lima?

"Yo creo que antes era más probable, cuando salí de Arabia Saudita, pero nunca tuve contacto con la gente de Alianza Lima. Sí, fue un rumor, nunca tuve ningún contacto, así que yo de momento no estoy pensando en Alianza, no quiero vender humo. Pero sé que se podría dar como una posibilidad a futuro porque es el club dónde crecí, dónde comencé, así que no cierro las puertas a nadie", contó.

La 'Culebra' reafirmó su hinchaje por el conjunto victoriano y señaló que su sueño siempre fue vestir esa camiseta, algo que finalmente ocurrió.

"Soy hincha de Alianza Lima, siempre fuí hincha de Alianza. Mi sueño de niño fue jugar en Alianza y lo cumplí. Pero sé que cuando jugé en Alianza no tenía responsabilidad. Sabía que era un chico que entraba al campo e iba a ser aplaudido y no tuve esa responsabilidad de ganar un título con Alianza. En un futuro quizás pueda regresar", acotó.

¿En qué clubes ha jugado André Carrillo?

Comenzó en Alianza Lima (2009-2011), donde debutó profesionalmente. Luego, se trasladó a Europa para jugar en el Sporting de Lisboa (2011-2016) y posteriormente en el Benfica (2016-2017), ambos en Portugal. También tuvo un paso por el Watford (2017-2018) en la Premier League.

Más tarde, Carrillo se unió al Al-Hilal de Arabia Saudita (2018-2023), donde logró varios títulos. En 2023, jugó para el Al-Qadisiyah en el mismo país. Actualmente, desde 2024, forma parte del Corinthians en Brasil.