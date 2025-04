Este martes 22 de abril, Alianza Lima ganó 3-2 a Talleres en Matute por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2025. El agónico gol de Hernán Barcos le dio su primer triunfo a los blanquiazules en el certamen continental. Una de las jugadas más polémicas del partido sucedió al final del primer tiempo. Guillermo Enrique 'dominó' el balón a un lado de la cancha y su accionar no gustó para nada a los jugadores del elenco argentino.

Luego del pitazo final, los futbolistas de la 'T' fueron a buscar al lateral blanquiazul porque entendieron que les faltó el respeto. Sus compañeros fueron a defenderlo y hasta Néstor Gorosito tuvo que intervenir. Después del compromiso, Enrique contó que pidió disculpas y que su intención no fue faltar el respeto al rival.

Guillermo Enrique reveló que pasó en pelea en el Alianza Lima vs Talleres

"Es normal en el fútbol. Cuando algo no le gusta al rival, piensa que nos estamos sobrando, pero no es así. No quiero que lo tomen de esa manera. Fui respetuoso con todos los equipos, no soy de faltar el respeto. Quedó ahí. Fui a pedir disculpas y obviamente teniendo respeto a cualquier equipo argentino que venga a jugar", declaró en zona mixta.

Guillermo Enrique consideró que la situación no debió pasar a mayores. Además, señaló que no buscó sobrarse ante Talleres, ya que nunca se ha caracterizado por ser esa clase de jugadores contra ningún equipo.