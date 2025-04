Talleres de Córdoba llegará en las próximas horas a Lima para 'jugarse la vida' ante Alianza Lima por Copa Libertadores. El equipo argentino, que afronta una crisis de resultados, es muy cuestionado por sus propios aficionados y necesita una victoria en Matute para mantener sus chances de avanzar a octavos de final del certamen continental.

En medio de este panorama, Andrés Fassi, presidente de 'La T', salió al frente y lanzó un fuerte mensaje previo al duelo copero. El mandamás remarcó que varios futbolistas de su escuadra ya cumplieron su ciclo.

Presidente de Talleres lanza fuerte mensaje previo al partido ante Alianza Lima

Luego de perder 1-0 ante Vélez Sarsfield y quedar fuera de la zona de clasificación a la ronda final de la Liga Profesional Argentina, Fassi dejó un fuerte mensaje.

"En este semestre no hemos podido estar a la altura. Una parte de la explicación de esta mala racha es, por un lado, el tener varias derrotas injustas, varios jugadores lesionados y jugadores que ya han cumplido su ciclo en el club", apuntó en diálogo con Deportes La Voz.

"Lo del hincha es lógico y hay que entenderlo. Pero hace una semana contra Gimnasia La Plata gritaban todos: ¡Choló, Choló! (Guiñazú) Y hoy, después de Vélez ‘que se vayan todos...’ En Talleres estamos todos dolidos", agregó su el reclamo de sus aficionados.

Por otra parte, con miras al partido frente a Alianza Lima, el directivo indicó que son varios los factores que los perjudicaron en el arranque de esta temporada. No obstante, afirmó que Talleres seguirá peleando en el torneo local y la Copa Libertadores.

"Es el plantel más caro de los últimos 10 años, pero pasaron muchas cosas. Tenemos siete jugadores titulares importantes afuera por lesión. ¡No nos sale nada! Muchísimos partidos no eran para perder (...). Soy responsable de todo. No me resigno, no me escondo y lucharemos hasta el final en el torneo de Liga y en Copa Libertadores", concluyó.

PUEDES VER: La explicación del gol anulado a Kevin Quevedo con Alianza Lima por offside pese a que tenía un rival delante

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Talleres por Copa Libertadores?

El cotejo Alianza Lima vs Talleres, correspondiente a la fecha 3 del grupo D de la Conmebol Libertadores, se jugará el martes 22 de abril a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana).