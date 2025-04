Alianza Lima recibió a Los Chankas CyC en Matute por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 y se fueron al descanso empatados a cero. Sin embargo, hubo una jugada en particular que pudo haber la historia, pues el VAR no convalidó el tanto de Kevin Quevedo a los 33 minutos en una jugada que dejó muchas dudas entre todos los hinchas blanquiazules.

Tiro de esquina a favor de los íntimos. Franco Saravia salió en falso, Renzo Garcés sacó un fuerte cabezazo que chocó en el palo y Kevin Quevedo solo tuvo que empujar el balón, pero que no fue válido por posición adelantada, pese a que el delantero íntimo tenía un hombre delante de él. De acuerdo a las reglas del off side, al no estar el arquero en la jugada, debe haber como mínimo dos hombres habilitando al atacante. En esta oportunidad solo había uno, por lo que la conquista del 'Pescadito' no subió en el marcador.

Así fue el gol anulado a Kevin Quevedo en el Alianza Lima vs Los Chankas

Minutos después del tanto anulado a Kevin Quevedo, José Manzaneda sacudió las redes íntimas con un buen remate, pero finalmente el VAR volvió a entrar en acción y no convalidó este tanto porque el atacante de Los Chankas también se encontraba en posición adelantada.