Alianza Lima y Talleres todavía no lograron triunfos en el grupo D de la Libertadores. Foto: composición LR/Alianza Lima/La1913ok

Alianza Lima vs Talleres de Córdoba prometen jugar una 'final' en el grupo D de la Copa Libertadores. El equipo que se imponga será el que tenga más chances de pelar la clasificación a la siguiente ronda. A pocos días del cotejo, Pablo Guiñazú, entrenador interino del club argentino, sorprendió con sus declaraciones.

Luego de la derrota ante Vélez Sarsfield, el exfutbolista e ídolo de la institución cordobesa, salió al frente y remarcó que él es el único responsable de la crisis actual.

DT de Talleres y su crudo análisis previo al partido contra Alianza Lima

"El responsable soy yo y me hago cargo. El hincha tiene derecho a reclamar. El equipo lo dejó todo hasta el final, tuvimos chances claras (...). La responsabilidad es mía, no le encontramos la vuelta, aunque lo pudimos empatar. No queda otra que seguir, trabajar y levantar la situación", mencionó en un primer momento.

Previo al partido contra Alianza Lima en Matute, Guiñazú señaló que en estos momentos sus dirigidos deben tener la "cabeza fría".

"Hay que enfriar la cabeza. Cuando se pierde todo es malo. Es un momento complicado. Se lo he dicho a los jugadores. Acá es donde te das cuenta de que no todo el mundo puede jugar al fútbol profesional. Este grupo va a seguir adelante y va a seguir firme, si no sería fácil jugar al fútbol profesional", agregó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Talleres por Copa Libertadores?

El decisivo partido entre Alianza Lima vs Talleres de Córdoba se disputará este martes 22 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Talleres de Córdoba?

El Alianza Lima vs Talleres de Córdoba, correspondiente a la fecha 3 de la Copa Libertadores 2025, está pactado para que empiece a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora argentina).

¿Cómo marchan Alianza Lima y Talleres en Copa Libertadores?

Ambos equipos todavía no saben lo que es ganar en el grupo D de la Copa Libertadores. El compromiso del martes podría ser de descarte con miras al objetivo de clasificar a octavos de final.